Çayırova’da korkutan kaza

Çayırova Kaya Artemis Hotel Kavşağı üzerinde saat 14.25 sıralarında meydana gelen korkuttu.

24 yaşındaki Cüeyt Sabak, yönetimindeki ZMV 641 plakalı kiralık araç ile dikkatsiz bir şekilde Kaya Artemis Hotel yoluna dönüş yaptığı esnada Mağusa istikametine doğru seyreden, 58 yaşındaki Mustafa Bülbül yönetimindeki KG 136 plakalı aracın önünü tıkadı.

Çarpışma sonucu hafif şekilde yaralandıkları öğrenilen araç sürücüleri ve KG 136 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 56 yaşındaki Ayşe Bülbül’ün Mağusa Devlet Hastanesinde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.