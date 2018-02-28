Cayır cayır yandı!
Girne- Lefkoşa Anayolu’nda dün sabah saatlerinde bir anda alev alan araç cayır cayır yandı.
A+A-
Girne- Lefkoşa Anayolu’nda dün sabah saatlerinde bir anda alev alan araç cayır cayır yandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün, saat 11:00 sıralarında, Girne – Lefkoşa Anayolu üzeri Ciklos mevkiinde, Michail Alexander yönetimindeki HY 995 plakalı pick-up araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada motor bölümündeki elektrik akşamlarının kısa devre yapması sonucu araçta yangın meydana geldi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu, aracın motor kısmı ile ön panel, ön koltuklar ve ön lastikleri zarar gördü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor…
Bu haber toplam 427 defa okunmuştur
Etiketler : yangın, araç yangın
Önceki ve Sonraki Haberler