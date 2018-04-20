Çavuşoğlu, parti başkanları ile görüştü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabul etti.

Cumhurbaşkanı’nın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmesi 13:45’te başladı. Görüşmenin ardından toplantı, heyetlerin de katılımı ile çalışma yemeğinde devam etti.

Çalışma yemeğinin ardından toplantı, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin genel başkanlarının katılımı ile sürdü.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 15.00’te başlayan ve iki saat süren toplantıya, Cumhurbaşkanı Akıncı ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’yla birlikte, CTP Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı.