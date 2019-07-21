Çavuşoğlu basın toplantısı düzenleyecek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, gerçekleştirmiş olduğu Türkiye ziyaretleri sırasında, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK ile imzalanan mutabakat metinleriyle ilgili olarak kamuoyunun bilgilendirilme amacıyla bugün Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda saat 15.00’te Basın Toplantısı düzenleyecek.

Eğitim Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre basın toplantısında; Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile TC Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un imza koydukları “KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İle TC Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İşbirliği Mutabakat Zabtı” ile Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ ile imzaladıkları “Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı” konuları hakkında açıklama yapılacak.

Ne olmuştu?

Yenidüzen’in geçtiğimiz hafta iki gün boyunca manşetinden verdiği konuyla ilgili haberlerde, “KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile TC Milli Eğitim Bakanlığı Arasında Eğitim Kalitesinin Yükseltilmesine Yönelik İşbirliği Mutabakat Zaptı” içeriğinin tümüyle Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne yönelik olduğu belirtilmişti.



Yeni protokolde, Hala Sultan İlahiyat Koleji için “ihtiyaç duyulan alanlarda koordinasyonun sağlanması bağlamında okul idaresi ile işbirliğinde çalışacak koordinatörler görevlendirilmesi” yer alıyor.

İlahiyat Koleji’nin “Kolej programı yanında aynı çatı altında İlahiyat Anadolu Lisesi'ne de açılması” protokole yansıdı. “Kolej”in “İlahiyat Anadolu Lisesi Programı”na dönüşmesi ve kolej sınavının devre dışı bırakılması da protokole dair iddialar arasında öne çıkıyor.

Meclis’e gönderilmedi

Ayrıca söz konusu anlaşmanın Meclis'e de gönderilmediği öğrenilmişti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fazilet Özdenefe, “İşbirliği Mutabakat Zaptı” hakkında Meclis'ten bilgi talep ettiğini, ancak ilgili protokolün Meclis'e gönderilmediğini öğrendiğini Yenidüzen’e açıklamıştı.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, YENİDÜZEN'e yapğtığı açıklamada ise “Mutabakat zaptının onaylanmasını bekliyoruz. Onaylandıktan sonra içeriği açıklayacağız” dedi.