Çatalköy'deki patlama Rum basınında...

Çatalköy'de askeri bölgede bulunan cephanelikte dün sabaha karşı meydana gelen patlama ve yangın, bugünkü Rum basını haberlerine de yansıdı.

Politis gazetesi “İşgal Bölgelerinde Meydana Gelen Patlamalar Nedeniyle Karmaşa… Kıbrıs Sorunu Çözümsüz Kaldıkça…” başlığıyla aktardığı haberinde, art arda meydana gelen şiddetli patlamalar nedeniyle korku ve panik yaşandığını belirterek, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’nın konuyla ilgili açıklamalarını öne çıkardı, patlamalar nedeniyle yaralılar ve büyük maddi hasar oluştuğunu yazdı.

Haber, diğer gazetelerde şu başlıklarla yansıtıldı:

Alithia gazetesi: “İşgal Bölgelerinde Patlamalar Nedeniyle Cehennem”

Haravgi gazetesi: “Askeri Depolarda Şiddetli Patlama”

Fileleftheros gazetesi: “12 Yaralı ve Büyük Maddi Hasar”.