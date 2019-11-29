Çarşıda ‘Black Friday’ etkisi… Alıcıya indirim, esnafa hareket

Fehime ALASYA

Tüm dünyada kabul gören ve ‘Black Friday’ olarak bilinen ‘efsane Cuma indirimleri’nin ülkemizdeki esnafın da alışveriş trafiğini canlandırması bekleniyor.

Son birkaç yıldır bu akımın etkili olmaya ve esnaf tarafından uygulanmaya başlandığını anlatan mağaza sorumluları, adı ne olursa olsun piyasaya hareketlilik getiren bu tarz indirimlerden memnun…

Genel olarak bu durumun ay sonu durgunluğunu kurtardığını anlatan esnaf, bu gün özelinde uygulanan indirimi adeta durgun piyasayı hareketlendirme, bir çıkış yolu olarak görüyor.

Esnaf, artık farklı etkinlikler ve özel günleri değerlendirdiğini, bunu fırsata çevirdiğini ifade ederken, piyasadaki durgunluktan da dert yanıyor.

Bu akımın piyasayı canlandıracağını belirten bazı mağaza sorumluları, vatandaşların yüzde 70’inin bu günü beklediğini, yabancı müşteri ve öğrencilerin de dört gözle bu indirimden faydalanmak istediklerini aktardı.

Black Friday nedir?

Black Friday olarak bilinen ve tüm dünyada indirim günü olarak kabul edilen her yılın Kasım ayının son Cuma’sı, özelikle birkaç yıldır ülkemizde de alışveriş tutkunları tarafından beklenir oldu.

Hem yerli halkın, hem de yabancıların ve ülkedeki öğrencilerin alışverişini tetikleyen özel indirim günü, tüm dünyada bir gün olarak yayılırken, ülkemizde hafta sonuna hatta bazı dükkânlarda bir haftaya bile yayılmış durumda.

Tüm dünyada indirim günü olarak kabul edilen Black Friday Türkçeye ‘efsane Cuma indirim günü’ olarak geçerken, kelime anlamı olan ‘Kara Cuma’ adını alışverişten dolayı oluşan ‘yoğun trafik’ ve ‘zorluklar’ nedeniyle almış durumda.

ESNAF BUGÜNKÜ CUMADAN UMUTLU…

Çiğdem Özsoy (Top Point): “Bir hareketlilik oldu, daha da olacak bence ama eski coşku yok”

“Piyasadaki kriz, istikrarsızlık çok fazla, her sektör de bir zincir gibi bundan etkileniyor. Normalde bu Black Friday bir günlük akımdır ama biz bir haftadır bunu başlattık. Aslında amaç vatandaşı piyasaya çıkarmak, piyasayı canlandırmaktır. Bir hareketlilik oldu ama eski coşku yok. Genel olarak bu durum ay sonu durgunluğunu kurtardı. Önümüzdeki yıldan umutluyum aslında, karamsar değildim.

Aslında bu güne özel büyük beklentim yok. Müşteri sayısın arttırmasa da alışveriş oranını arttırıyor. İki alacak olan dört alıyor. Son birkaç yıldır bu akım etkili olmaya başladı. Esnaf bunu farklı bir çıkış yolu olarak görüyor. İnşallah etkili olur..."

Hamza Oruncak (Flowers Station): “Aybaşı olmasını dört gözle bekliyoruz”

"Lüks olan sektörlerde özel günler de bizi hareketlendirmiyor. Bu sadece giyim ayakkabı gibi sektörleri etkiliyor, piyasa bir nebze de olsa hareketleniyor. Umarım işe yarar. Aybaşı olmasını dört gözle bekliyoruz. Ay sonu tüm harcamalar kısılıyor. Bu aslında olmamalı ama ülkenin geneli böyle yaşıyor."

Beliz Gençsu (Pamucuk Bebek Mağazası): “Artık esnaf farklı şeyleri değerlendiriyor, fırsat olarak görüyor”

“Bu indirim günü piyasada çok yaygın olduğu için ayak uyduruyoruz. Etkili olacağını düşünüyorum, illaki bir hareketlenme olur diye umuyorum. Ama bu günü de çok anlamlı bulmuyorum. Son birkaç yıldır bu akım var, piyasa sakinleştiğinden dolayı artık esnaf farklı şeyleri değerlendiriyor, fırsat olarak görüyor. Aslında çok da karlı bir durum değil ama mecburiyetten... Kültürümüzle çok alakalı olmayan bazı özel günlere çok da sempati duymuyorum."

Yakup Bağcı (Fellahoğlu Kuyumculuk): “Vatandaşın yüzde yetmişi, yabancı müşteriler ve öğrencilerin çoğu bu cumayı bekliyor”

"Yurt dışında gerçek anlamada çok büyük indirimler oluyor, yüzde 70’lere kadar varan indirimler… Bizde bu kadar değil ama yine de aybaşına denk geldiği için bu indirim günü hareketlilik sağlayacak. Vatandaşın yüzde yetmişi bu cumayı bekliyor. Yabancı müşteriler bile gelip bu günü soruyor. Piyasayı canlandıracağa benziyor, inşallah da olur. Bu indirim tüm kesimleri etkileyecek diye düşünüyorum. Piyasa çok durgun, umarım bu yolla hareketlenir. Elektrik kesintisi olmazsa iyi olacak. Bu tüm işlerimizi etkiliyor. Bazı sektörler ışıksız ayakta kalamıyor."

Burçin Barışkan Büyükhüseyin (Raçin Konfeksiyon): “Bunlar bence adeta esnafın durgunluktan çıkış yolu arayışıdır”

"Durgun olan piyasa bir nebze canlanacak diye düşünüyorum. Bu tarz indirimler, bence adeta esnafın durgunluktan çıkış yolu arayışıdır. Umarım etkili olur. Bu indirim normal şartlarda yurt dışında bir gündür ama bizde hafta sonuna yayıldı. Aslında yurt dışında çok fazla indirim oranları söz konusu ama bu ülkemizde çok mümkün değil. Yüzde 50 indirimler bile aslında ikinci ürünlere yapılıyor, yani çok da doğrudan indirim sayılmıyor, sadece göz boyuyor."

Pınar Küçük (Minipicco Bebek Çocuk Ayakkabı Mağazası): “Bu tarz etkinliklerin olması güzel, etkili olur umarım”

"Bu bizim ilk indirim tecrübemiz olacak. Yeni bir markayı adaya getirdik. Bu marka ortopedik ve sağlık açısından Türkiye’de çok tercih edilen bir marka… Bence bu indirim piyasaya hareketlilik sağlayacak, gönlümüz ondan yana. Bu tarz etkinliklerin olması güzel. Hem yeni yıl öncesi, hem aybaşı üzerine denk gelen bu indirim günü etkili olur umarım."