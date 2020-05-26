Tepebaşı’nda başlayan ve Kalkanlı’ya da yayılan 17 Mayıs’taki yangından zarar gören Kalkanlı’daki asırlık zeytin ağaçlarına giden su kanalları, bugün gönüllülerin katıldığı etkinlikle temizlendi.

“Yaşamı tekrardan filizlendirmek için Anıt Zeytinlere giden su kanallarını temizliyoruz. Sen de çapanı, küreğini, tırmığını ve yüreğini al da gel” sloganıyla Kalkanlı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KAYDER) ile Kalkanlı Anıt Zeytin Ağaçları Koruma Birliği (KAZAK-1) organizasyonuyla düzenlenen etkinlikte, 17 Mayıs’ta çıkan yangında tıkanan su kanalları açıldı.

Etkinlik için sabah saatlerinde Kalkanlı Piknik Alanı’nda buluşuldu.

SEVİM: “BU AŞAMADA YAPILMASI GEREKEN TEMİZLİK VE REHABİLİTASYONDUR”

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklama yapan KAYDER Başkanı Muzaffer Sevim, etkinliğe gösterilen duyarlılıktan ve katılımdan memnun olduklarını, 150 kişinin vadiye yayılarak yaklaşık bir buçuk kilometrelik kanalı temizlediğini, suyun artık ağaçlara ulaştığını belirtti.

Yangından sonra birçok duyarlı vatandaşın kendilerine ulaşıp nasıl yardımcı olabileceğini sorduğunu söyleyen Sevim, “Öncelik yeşil kalan ağaçlara su ulaştırmaktı. Kendini yenileyebilmesi için doğaya dokunulmaması, dikim için beklenmesi gerek. Ormanın kendini tamir etmesini beklemeliyiz. Bu aşamada yapılması gereken temizlik ve rehabilitasyondur” dedi.

Bu yangının sıradan bir orman yangının ötesinde olduğunu kaydeden Sevim, binlerce yıllık değerlerin kül olduğunu söyledi, “Canımız yandı” dedi.

“SAVAŞ ALANI GİBİ…”

Yangın bölgesinin savaş alanını andırdığını söyleyen KAYDER Başkanı Muzaffer Sevim, “Anıt zeytinlerin yeniden yeşerebileceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

İsim verilen 10 anıt zeytinden 8’inin yandığını, alevlerin anıt zeytin ağaçlarının olduğu merkezden geçtiğini belirten Sevim, ağaçlarının yüzde 60’ının zarar gördüğünü dile getirdi.