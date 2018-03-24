Çangar Motors’un 20’inci yıl gururu

BMW’nin 20 yıldır KKTC’de ithalatçısı olan Çangar Motors Direktörü Mehmet Çangar’a “20’nci yıl Onur ödülü” verildi.

Ödül, BMW Bölge yöneticisi Vincenz Resmann ve Satış Müdürü Jean Francois Bernier tarafından takdim edildi. Vincenz, 20 yıldır sorunsuz bir şekilde Çangar ailesi ile önemli işlere imza attıklarını belirterek işbirliği için teşekkür etti.

Mehmet Çangar ise, plaketin kendisi için bir onur olduğunu belirterek, BMW ailesi ile bir arada olmaktan, markayı Çangar Motors bünyesinde bulundurmaktan her zaman gurur duyduklarını vurguladı.

Çangar Motors Satış Müdürü Eser Erçin de, plaket töreninde yaptığı kısa konuşmada, Almanya’da ağırlanmaktan ve 20’nci yıl Onur ödülüne layık görülmelerinden dolayı BMW ailesine teşekkür etti.

Vincenz:

Bölge Yöneticisi Vincenz, 20 yıllık işbirliği ve başarı süreci nedeniyle Mehmet Çangar ve Çangar Motors’a teşekkürlerini sundu. Başarılı işbirliğinin 20 yılı geride bıraktıklarını anlatan Vincenz, “Biliyorum ki bu başarılı işbirliği 20 yılla sınırlı kalmayacak ve uzun yıllar devam edecek. Biz bu sürede her daim pazar liderliğinden emin olduk, bundan böyle de devam edeceği kuşkumuz yok” dedi.

Çangar: Gurur duydum

Çangar Motors Direktörü Mehmet Çangar ise, sürpriz ödül nedeniyle BMW ailesine teşekkür etti.

BMW ithalatçısı olarak her zaman büyük gurur duyduklarını ve önemli dünya markasını en iyi şekilde zirvede tutuklarını anlatan Çangar şöyle devam etti:

“Biz yıllardır işimize de BMW markasına da tutkuyla bağlıyız. KKTC halkı da her zaman bize güvendi, markayı benimsedi, BMW markası ülkemizde hak ettiği yerde.

Bizi destekleyen hakkınıza her zaman minnet duyduk. Dünyanın en iyi markası BMW’yi en iyi fiyatlarla sunduk. Buna da devam edeceğiz. Çangar Loves You diyoruz ve bunu yürekten söylüyoruz.

Erçin

Çangar Motors Satış Müdürü Eser Erçin de BMW yönetimine teşekkür ederek konuşmasına başladı.

Dünya ile aynı anda düzenlenen bir lansmana aldıkları davet ve gurur veren ödül için teşekkür eden Erçin, her zaman dünyanın en tanınan markası BMW’yi temsil etmenin gururunu yaşıdıklarının altını çizdi.

Erçin şöyle devam etti:

“BMW’nin satış ve satış sonrası sorumluluklarını yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz.

Tüm dünyada BMW temsiliyeti taşıyan ülkeler için burada düzenlenen organizasyonlar önemlidir. Sadece Çangar ailesi için değil, ülkemiz için de bu ödülü gururla alıyoruz. KKTC’ye büyük bir gururla döneceğiz. Bu ödülü tüm BMW emekçiler ve ülkemiz adına gururla alıyoruz.” dedi.