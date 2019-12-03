Candan, AKPA Başkanı Pasquier ile görüştü

Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi komite çalışmaları için Paris'te bulunan CTP Milletvekili Armağan Candan, AKPA Başkanı Liliane Maury Pasquier ile görüştü.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Candan, görüşmede, Pasquier'i, 25 Kasım'da Berlin'de Kıbrıs konusunda yapılan üçlü görüşme hakkında bilgilendirdi.

Candan, BM Genel Sekreteri Guterres tarafından toplantı sonrasında yapılan açıklamayı Pasquier ile paylaştı ve açıklamadaki önemli hususları dikkate getirdi.

Nisan 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve beşli görüşmeden sonra resmi müzakerelerin aşamalandırılmış ve sonuç odaklı olarak başlamasının beklendiğini vurgulayan Candan, bu sefer başlayacak olan federal çözüm sürecinin daha öncekilerden farklı olacağının Guterres tarafında da dile getirilmesinin öneminin altını çizdi.

Siyasi eşitlik ve kararlara etkin katılımın ortaklığın yaşayabilmesi için olmazsa olmaz olduğunu ifade eden Candan, Doğu Akdeniz'deki enerji potansiyelinin çözüm olmadan umut edilen şekilde değerlendirilmesinin kolay olmayacağını vurguladı.

Kıbrıslı Türklerin AKPA'daki temsiliyetinin ve görünürlüğünün çok önemli olduğunu kaydeden Candan, Pasquier'e Kıbrıs Türk toplumu ile yakın ilişkilerinden dolayı teşekkür etti.

Candan, AKPA Göç, Sosyal İşler, Eşitlik ve Kültür Komitelerinin çalışmalarına katılıyor.