Çamlık ‘saltanatı’ bitirdi

Eren ŞİŞİK

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Kadınlar Süper Kupası’nda şampiyon Çamlıkspor oldu. Lig şampiyonu Çamlıkspor ile kupa şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi’ni (YDÜ) karşı karşıya getiren karşılaşmada Çamlıkspor rakibini 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek Süper Kupa’yı müzesine götürdü. 7 sezondur Süper Kupa’yı arka arkaya kazanma başarısı gösteren YDÜ takımı ligdeki saltanatının ardından, Süper Kupa’da da uzun süredir gelen şampiyonluklarına son noktayı koydu. YDÜ hem lig, hem de Süper Kupa’yı Çamlıkspor’a kaptırmış oldu.

Maç sonunda büyük coşku

Çamlıkspor takımı ilk seti 25-18 kazanırken, ikinci seti de 25-21 kazandı. Son sette büyük bir üstünlük kuran Çamlıkspor takımı bu sette de son anlarında rakibine 4-5 tane arka arkaya sayı vermesine rağmen seti 25-14’lük üstünlükle noktaladı ve maçı da 3-0 kazanarak şampiyonluk coşkusunu yaşadı. Ligde de rakibini mağlup ederek rakibinin uzun yıllardır kazandığı şampiyonluk serisini sonlandıran Çamlık takımı Süper Kupa’da da 7 sezonluk YDÜ saltanatına son verdi. Maç sonunda büyük bir coşku yaşayan Çamlık takımına kupa ve madalyalarını Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya takdim etti.