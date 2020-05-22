Çam fidanı ile evlerine gönderildiler
Kıbrıs’tan Mersin'e gönderilen ve yeni tip Corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında gözetim altında tutulan 104 kişi, memleketlerine gönderildi.
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Kıbrıs’tan Mersin'e gönderilen ve yeni tip Corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında gözetim altında tutulan 104 kişi, memleketlerine gönderildi.
Türkiye’nin Erdemli ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtta 14 günlük karantina süresini dolduran kişiler, ateşleri ölçüldükten sonra AFAD koordinasyonunda otobüslerine bindirildi.
Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü, 104 kişiye gittikleri yerlere dikmeleri için çam fidanı hediye etti.
Polis ekiplerinin eşlik ettiği otobüsler, Şırnak, Mardin, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, İstanbul, Balıkesir ve Trabzon'a uğurlandı.
Kafilenin ayrılmasının ardından Erdemli’deki yurtta gözetim altında tutulan kişi kalmadı.
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