Çalışanlarımıza test yapılmasını bekliyoruz

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS)Başkanı Güven Bengihan, Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde Covid-19 testleri her gün yapılıyor olmasına rağmen toplumla iç içe ve görevlerini bilfiil sürdüren; kamuda Cezaevi, Limanlar, Sivil Havacılık, Sosyal Sigortalar, Kaymakamlıklar, Gelir ve Vergi Dairesi, Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Dairesi, Sağlık alanındaki idari personel, Gümrük ve Rüsumat Dairesi, Hazine ve Muhasebe Dairesi, Bütçe Dairesi gibi elzem hizmet veren işyerlerindeki çalışanlara test yapılmamasını eleştirdi.

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, ülkede ilk Corona virüs vakası görüldüğü günden bu yana Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda temel ihtiyaçların giderilebilmesi amacıyla çalışmasına izin verilen özel sektör çalışanları ve kamuda elzem hizmetleri yerine getiren çalışanların halkın hizmetlerinin aksamaması için büyük bir özveri ile çalıştıklarını söyledi.

Bengihan, “Sağlık Bakanı’na soruyoruz; kendisinin ve yakınlarının sağlıklarından fedakarlık ederek topluma hizmet eden bu çalışanlarımıza test yapılması için neyi bekliyorsunuz?” dedi.