Çalıntı mallar bulundu zanlı cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da meydana gelen dükkân açma meselesiyle ilgili olarak tutuklanan zanlı T.M.H., bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Kazım Sevinç, zanlının 2 Ekim tarihinde saat 03.30 raddelerinde Lefkoşa’da Okullar Yolu Sokak üzerinde bulunan Fıstık Computer isimli iş yerinin, camdan mamul ön giriş kapısını balyoz ile kırarak iş yerinin orta kısmında bulunan cep telefonu standının içerisinden 1 adet Iphone 11 marka cep telefonu ve 2 adet Samsung S6 Tableti sirkat ettiğini söyledi. Polis, aynı tarihte zanlının Lefkoşa'da, çalmış olduğu ve e-mail numarası belli telefon tasarrufunda olduğu esnada Lefkoşa'da tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis Sevinç, zanlının tutuklanmasının ardından kaldığı kız arkadaşına ait ikametgâhta mahkeme emri gereği yapılan aramada, olay esnasında giymekte olduğu kıyafetler tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Zanlının gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini aktaran Sevinç, yapılan aramada Iphone 11 marka cep telefonu ve 2 adet Samsung S6 Tabletin tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini aktardı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının yasal statüsü olmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlı T.M.H’nin 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.