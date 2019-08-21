Çalınan araç bulundu

Ayşe Arifoğlu sosyal meyda hesabından MS 812 plakalı gümüş rengi Mercedes aracının çalındığını duyurdu.. Gönyeli Kırnı Piliçleri önünden çalınan aracın bulunduğunu bildiren Arifoğlu, polise ve yardım çağrısını paylaşanlara teşekkür etti. İhbarı değerlendiren pois aracı Gönyeli ovasında buldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Aracın çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde önce araç sahibi Ayşe Arifoğlu'nun araçtan indiği görülüyor.

Önce araca yaklaşan bir kişi, bir sonraki gelişinde Ayşe Arifoğlu'nun anahtarı üzerinde bıraktığı arabaya binerek uzaklaşıyor.