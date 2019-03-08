Çağıner: Kıbrıslı Türklerin geleceği için olumlu kararlar alındı

Londra’da Başbakan Tufan Erhürman ile birlikte temaslarda bulunan Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, dün akşam gerçekleşen organizasyonda birçok karar aldıklarını açıkladı, bu kararların hem ülke hem de Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türklerin geleceğini çok olumlu etkileyeceğini ifade etti.

Çağıner, “bölünerek değil birleşerek çoğalalım dedi sayın Başbakan; öyle de olmalı; öyle de olacak.” şeklinde konuştu.

Çağıner’in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle: “Dün akşam Londra da Kıbrıs Türk Toplumu ile buluştuk, bu organizasyon da KITOB olarak yer almak gurur verici olduğunu ifade etmek istiyorum. Değerli Başbakana bu vizyonu ortaya koyduğu ve organizasyon da samimi, kucaklayıcı ve etkili konuşması için ayrıca teşekkür ediyorum. Orda birçok dost ile karşılaştık ama en önemlisi geleceğimizi; gençlerimizi temsil eden Nafiya Horozoğlu ile tanışma fırsatımız oldu. Gurur duyduk gençlerimizle. Kısaca akşam Kıbrıs Türk’ü olmaktan gurur duyduk, Londra da yaşayan Kıbrıslı Türk toplumu ile gurur duyduk. Ekonomik Örgütler Platformu üyesi Ticaret Odamız ile gurur duyduk, Sanayi Odamız ile Müteahhitler Birliği ile gurur duyduk. Birçok karar aldık ve bu kararlar KKTC’nin geleceği ve Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türklerin geleceğini çok olumlu etkileyecek kararlardır. Bölünerek değil birleşerek çoğalalım dedi sayın Başbakan; öyle de olmalı; öyle de olacak.”