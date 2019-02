By Kermeoğlu Restaurant

Restorant yol üzerinde. Araç park alanı çok rahat değil. Ya Restorantın önüne park edeceksiniz veya restorantın karşı tarafındaki küçük boş alana park edeceksiniz. Tarım Bakanı Erkut Şahali’ye Tahsin Tural Karpaz Permakültür Merkezinin tasarımının sunumunu yaptıktan sonra eşim, gaynanam ve patronum Tuncer Bağışkan ile bir akşam yemeği için By Kermeoğlu Restoranta gittik. Burayı seçmemim bir nedeni de 2016 yılında incelediğin ve yorumladığım bu mekanda acaba bir değişiklik oldu mu merak ederek gittim. Hava serin. Mekanın dış alanı küçük bir teras. Terasta güneşe karşı şemsiye kullanıldı. Ön tarafı cam çerçeveli. Masalar küçük ve ahşap. Bistro görünümünde. İç mekan da kare biçiminde . Temiz hijyenik ve sıcak bir atmosferi olduğunu söyleyebilirim. İç dekorasyon biraz değiştirildi. Hoş bir görünüm. Zaten bir işletmenin kalitesini artıran her zaman için personeldir. Servis görevlisi yabancı bir bayan personel. Güleryüzlü. Siparişimiz için yanımıza geldi ve çok içten ve sıcak bir karşılama sonrası siparişimizi almak için mönü listesini takdim edip bize karar vermemiz için biraz zaman tanıdı. Bu olması gerekendi. Karşılama ve ilginin yarattığı imaj çok olumlu.

MÖNÜ VE LEZZET

Mönü kartı anlaşılabilir bir biçimde hazırlandı. Fiyatlandırılmış ve fotoğraflı. Mönüde kebap çeşitlerinden gavurmalara kadar seçenekler sunulmakta. Bu mekana gore oldukça zengin bir mönü planlaması. Eşim Kermeoğlu’nun şeftali kebabının iyi ve lezzetli olduğunu söyledi ve hemen karar verdi. Ben de kuzu saç kavurmayı daha once tattığım için saçta kuzu gavurmayı yemek için gittim. Burada mönü servislerinde değişiklik yapıldı. Bilmiyordum. İşletmeci Mehmet ile kısa bir sohbet. Kısa sohbet sonrası siparişimizi verdik. Mehmet saçta kuzu gavurmanın ve şeftali kebabının mönüden kaldırıldığını, kuzu gavurmayı pide içerisinde servis ettiklerini söyledi. Doğrusu üzüldüm. Bu mekanın favorisi olan bir spesiyaldi. Ben özellikle bu yemek için buraya gittim. Diğer mekanlardan farklılığını ortaya koyuyordu. Genelde karışık kebaplar tabakta servis edilir. Bu durumda siparişimizi değiştik. Ben karışık ızgara, eşim kuzu gavurma ve patronum Tuncer Bağışkan abimiz de ciğer siparişi verdik.. Karışık kebap dışında diğer siparişler pide içerisinde servis edildi. Yanında da 200 ml coca-cola. Daha once ekmek olarak lavaş verilmişti, şimdi Kıbrıs bidesi. Karışık kebapın garnitürü ise yoğurt, summaklı soğan, çips, humus, hepimize karışık turşu servisi yapıldı. Karışık kebapta Adana şiş, tavuk ve et şiş servisi yapıldı. Tabii mönü kartı oldukça zengin. Salata çeşitleri, döner, tavuk çeşitleri de ayrıca servis ediliyor.

HİZMET ŞEKİLLERİ

By Kermeoğlu mekanında ayrıca 3 döner alana bir döner, 3 tava ciğer alana 1 tava ciğer ve 3 tavuk dolma alana 1 tavuk dolma bedava veriliyor. Mönümüzü damak tadında tattık. Mekan hijyenik ve personel de çok güleryüzlü ve sempatik. Bizimle birkaç kez de ilgilendi. Tabii ben gene de önceki saç gavurma mönüsünü aradım. Taze kuzu etinin küçük parçaları ile birlikte soğanı, baharatı, kimyonu tam kıvamında hazırlanıp pişirilmişti. Saç içerisinde servis edilmesi de kuzu gavurmanın sıcak ve keyifli bir biçimde yenmesini sağladı. Tadı damağımda kalmıştı. Müthş bir lezzetti saçtaki kuzu eti. Favorim olan ciğeri ve saçta kuzu gavurmayı, eşim de şeftali kebabını tatamadı. Bu güzel dekorasyonlu, temiz ve hijyenik mekanda öğle veya akşam yemeğinizi veya telefonla sipariş vererek evinize işyerinize kadar servis alabilirsiniz. Mehmet’in babası Eray abi. Yakından tanıdığım ve sevdiğim biri. Kasaplık mesleğinin yanısıra kasaplık hayvan etinden çok iyi anlayan ve eti profesyonelce işleyen başarılı biri. 1970’den beri günümüze kadar bu lezzetleri veren eti işlemektedir. Önereceğim bir mekan. Fiyatları 20-35 TL arasında değişiyor.

TEL: 0533 873 22 21 – 444 56 00

ADRES: YENİŞEHİR