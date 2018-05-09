Büyükertaş kalbine yenik düştü

Girne’de dün bir parkta ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden 45 yaşındaki Celal Büyükertaş ile 6 Mayıs’ta Mağusa’da evde ani rahatsızlığının ardından yaşamını yitiren 28 yaşındaki Şevket Kılıç a yapılan otopsilerde, ölüm nedenlerinin kalp yetmezliği olduğu belirlendi.



Celal Büyükertaş, Girne’de, Baldöken otoparkı içerisinde, bank üzerinde oturduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmişti.



Şevket Kılıç ise, banyoda aniden rahatsızlanmış, sevk edildiği Mağusa Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamamıştı.



ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN SAHTE DERS NOTU DÖKÜMÜ



Polis Basın Bülteni’ne göre, O.A.M.S.’nin (E-35), önceden bir üniversitede kayıtlı olduğunu gösteren sahte ders notu dökümü düzenleyerek, başka bir üniversiteye sahtekarlıkla kayıt yaptırdığı tespit edildi. O.A.M.S tutuklandı.



EVRAK SAHTELEME VE SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ



Girne'de, kasım ayı içerisinde Şiir Sokak üzerinde bulunan Ahmet Erdoğan'a ait daireyi, yetkisi olmaksızın sahte bir sözleşme düzenleyerek, bir yıllık süreyle 5 bin 800 Stg karşılığında kiralayarak para temin ettiği tespit edilen M.Ç.İ. (E-32) tutuklandı.



UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU



Mağusa’da, 01.00 sıralarında Akyar geçiş noktasından, Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yapan D.D’nin (K-28) üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 8 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı. D.D. tutuklandı.



BIÇAKLA YARALAMA



Dün Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde, E.G. (E-21), parasını alamadığı gerekçesi tartıştığı Melih Deliküççük’ü, kanunsuz olarak taşıdığı bıçak ile sol uyluk kısmından yaraladı. Polis zanlıyı tutukladı.





OTOBÜSTE RAHATSIZLANAN TURİST HASTANEYE KALDIRILDI



Kıbrıs’ta turist olarak bulunan Özge Ürken (K-27), dün saat 19.00 sıralarında Mağusa-Lefkoşa anayolu üzerinde Mutluyaka kavşağı yakınlarında, yolcu olarak bulunduğu turistik otobüste aniden rahatsızlandı.



Ürken, Mağusa Devlet Hastanesi’nde ilkyardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde kontrol altına alındı.