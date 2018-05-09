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Büyükertaş kalbine yenik düştü

Büyükertaş kalbine yenik düştü

45 yaşındaki Celal Büyükertaş ile 28 yaşındaki  Şevket Kılıç a yapılan otopsilerde, ölüm nedenlerinin kalp yetmezliği olduğu belirlendi.

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Girne’de dün bir parkta ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden 45 yaşındaki Celal Büyükertaş ile 6 Mayıs’ta  Mağusa’da evde ani rahatsızlığının ardından yaşamını yitiren 28 yaşındaki  Şevket Kılıç a yapılan otopsilerde, ölüm nedenlerinin kalp yetmezliği olduğu belirlendi.

Celal Büyükertaş, Girne’de, Baldöken otoparkı içerisinde, bank üzerinde oturduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmişti.

Şevket Kılıç ise, banyoda aniden rahatsızlanmış, sevk edildiği Mağusa Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamamıştı.

ÜNİVERSİTEYE KAYIT  İÇİN SAHTE DERS NOTU DÖKÜMÜ 

Polis Basın Bülteni’ne göre, O.A.M.S.’nin (E-35),  önceden  bir üniversitede kayıtlı olduğunu gösteren sahte  ders notu dökümü  düzenleyerek, başka  bir üniversiteye sahtekarlıkla kayıt yaptırdığı tespit edildi. O.A.M.S tutuklandı.

EVRAK SAHTELEME VE SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ 

Girne'de, kasım ayı içerisinde  Şiir Sokak üzerinde bulunan Ahmet Erdoğan'a ait daireyi, yetkisi olmaksızın sahte bir sözleşme düzenleyerek,   bir yıllık süreyle  5 bin 800 Stg karşılığında kiralayarak  para temin  ettiği tespit edilen M.Ç.İ. (E-32) tutuklandı.

UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU 

Mağusa’da, 01.00 sıralarında  Akyar geçiş noktasından, Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yapan D.D’nin (K-28) üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 8 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı. D.D. tutuklandı.

BIÇAKLA YARALAMA

Dün  Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde, E.G. (E-21), parasını alamadığı gerekçesi tartıştığı Melih Deliküççük’ü,  kanunsuz olarak taşıdığı bıçak ile sol uyluk kısmından yaraladı.  Polis zanlıyı tutukladı.

 

OTOBÜSTE RAHATSIZLANAN TURİST HASTANEYE KALDIRILDI


Kıbrıs’ta turist olarak bulunan Özge Ürken (K-27),  dün saat 19.00 sıralarında   Mağusa-Lefkoşa anayolu üzerinde Mutluyaka  kavşağı yakınlarında, yolcu olarak bulunduğu turistik otobüste aniden rahatsızlandı.

Ürken, Mağusa Devlet Hastanesi’nde  ilkyardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde kontrol altına alındı.

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