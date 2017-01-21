Devlet Piyangosu’nun 18 Ocak çekilişinde “23922” numaralı bilete isabet eden 200 bin TL’lik büyük ikramiye talihlisi belli oldu.

Piyangolar Birimi Mağusa bayisi Hasan İpekçioğlu tarafından satılan bilete isabet eden ikramiye, Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu tarafından talihli adına Vakıflar Bankası Akdoğan Şube Müdürü Çetin İncirlili’ye teslim edildi.

Devlet Piyangosu, her ayın 8, 18 ve 28’inde şans dağıtmaya devam ediyor. Devlet Piyangosu’nun 28 Ocak tarihli çekilişinde büyük ikramiye 200.000 TL.