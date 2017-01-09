Devlet Piyangosu’nun 8 Ocak tarihli çekilişinde büyük ikramiye olan 200 bin TL, Lefkoşa’da satılan “43058” numaralı bilete isabet etti.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen Devlet Piyangosu’nun çekilişi dün akşam yapıldı.

Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, Genç TV’den canlı yayında çekilen Devlet Piyangosu’nun büyük ikramiyesinin bileti, Lefkoşa bayisi Hasan Okur tarafından satıldı.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabileceği belirtildi.

Vatandaşlara resmi adreslerinden biletlerin kontrol edilmesi çağrısı yapıldı.