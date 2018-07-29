Devlet Piyangosu’nun dün akşam yapılan 28 Temmuz çekilişinde, 600 bin TL’lik büyük ikramiye, "57521" numaralı bilete isabet etti.

Bilet, Gazimağusa bayisi Önay Solak tarafından satıldı.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, 8 Ağustos’ta gerçekleşecek bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 200 bin TL ve toplam ikramiye 524 bin 100 TL olacak.

8 Ağustos çekilişinin biletleri bugün 15 TL’den satışa çıkarıldı.