Büyük ikramiye “27170” numaralı bilete çıktı

Devlet Piyangosu’nun 400 bin TL’lik büyük ikramiyesi “27170” numaralı bilete isabet etti.



Piyangolar Birimi’nden verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Mart 2018 Devlet Piyangosu çekilişi dün akşam yapıldı.



8 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşecek bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 600 bin TL ve toplam ikramiye ise 924 bin 100 TL olacak,



Biletler, bugünden itibaren 15TL’den satışa sunuluyor.