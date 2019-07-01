Bütçenin resmi: En çok ‘gider’ PERSONELE

Bütçe giderlerindeki en büyük pay, kamu personeline harcandı. Resmi kayıtlara göre; Maliye Bakanlığı tarafından personele 566 milyon 500 bin TL ödendi.

Ayşe GÜLER

Devletin kasasındaki gelir de gider de 2018’e kıyasla, 2019’un ilk 3 ayında arttı.

Ocak-Mart döneminde bütçe gelirlerindeki artış yüzde 40, giderdeki artış ise yüzde 52.6 olarak kayıtlara geçti.

Buna göre; ilk 3 aydaki bütçe geliri 404.6 milyon TL artışla 1 milyar 416 milyon 700 TL’ye çıktı.

Giderler ise 941 milyon 300 bin TL’den 1 milyar 436 milyon 700 bin TL oldu.

Bütçe giderlerindeki en büyük pay, kamu personeline harcandı.

Resmi kayıtlara göre; Maliye Bakanlığı tarafından personele 566 milyon 500 bin TL ödendi.

KKTC Merkez Bankası 2019 I. Çeyrek Bülteni’ndeki veriler, bütçenin resmini çizdi, kamu maliyesine yönelik detaylı veriler paylaştı.

Gelir de gider de arttı…

Resmi verilere göre; bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, bu yılın ilk 3 ayında hem gelir, hem de giderde artış yaşandı.

Bütçe gelir toplamındaki artış yüzde 40, gider artışı ise yüzde 52.6 olarak kayıtlara geçti.

Buna göre; ilk 3 aydaki bütçe geliri 404.6 milyon TL artışla 1 milyar 416 milyon 700 TL’ye çıktı.

Giderler ise 941 milyon 300 bin TL’den 1 milyar 436 milyon 700 bin TL oldu.

Kamu maliyesi, 2018 yılının birinci çeyreğinde 70 milyon 800 bin TL açık verirken, söz konusu rakam bu yılın aynı döneminde 20 milyon TL olarak resmi verilere yansıdı.

En çok pay vergi gelirlerinde…

Bütçe gelirleri içerisinde en büyük pay; vergi gelirleri kalemine ait…

İlk 3 ayda; 896 milyon 700 bin TL vergi geliri elde edildi.

2018 yılının aynı döneminde, bu rakam 731 milyon 700 bin TL’ydi…

Vergi dışı gelirler yüzde 93.5 arttı

Vergi dışı gelirler de bütçe içerisinde önemli bir yere sahip…

Resmi verilere göre; 2018 Ocak-Mart dönemine kıyasla, bu yılık ilk 3 ayında vergi dışı gelirlerde yüzde 93.5 artış yaşandı.

Kayıtlara geçen vergi dışı gelir; 492 milyon 100 bin TL oldu.

Diğer gelir kalemi de yükseldi…

Vergi ve vergi dışı gelirlerinde yaşanan artış, bütçedeki ‘diğer gelirler kalemi’ olarak adlandırılan paya da yansıdı.

Bütçe içerisindeki ‘diğer gelirler kalemi’ yüzde 6.9 artarak, 27 milyon 900 bin TL olarak kayıtlara geçti.

Giderler…

941 milyon 300 bin TL

Bütçe giderlerinde 2018 ilk 3 ayına kıyasla, bu yıl yüzde 52.6 artış yaşandı, 941 milyon 300 bin TL’ye çıktı.

Söz konusu dönemde gider kalemlerindeki en çok artış; mal-hizmet alımında oldu.

Bu kalemdeki artış yüzde 123.7 olarak kayıtlara geçti.

Cari transferde yüzde 62, personel giderlerinde de yüzde 34.3 yükseliş görüldü.

566 milyon 500 bin TL personel gideri

Resmi kayıtlara göre; bütçeden ilk 3 ayda 566 milyon 500 bin TL kamu personeline harcandı.

Sermaye giderleri ve transferler kalemi de aynı dönemler içinde artış göstererek, 24 milyon 500 bin TL’ye ulaştı.

Böylelikle; personel giderleri kaleminin toplam giderler içindeki payı, 2018 Ocak-Mart döneminde yüzde 44,8 iken, bu yılın ilk 3 ayında yüzde 39.4’e geriledi.

Buna rağmen, bütçedeki en büyük gider payına sahip oldu.