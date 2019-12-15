Bütçe görüşmeleri yarın da devam edecek
Meclis Genel Kurulu, 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’yla ilgili görüşmelerine yarın devam edecek.
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Meclis Genel Kurulu, 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’yla ilgili görüşmelerine yarın devam edecek.
Meclis Genel Kurulu’nun yarın saat 10.00’da başlayacak toplantısında, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.
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