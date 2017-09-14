Mağusa’da yaptıkları oto elektrik işi sonrasında aralarında oluşan iş anlaşmazlığını çözmek için Caner Büyükdoğan’ın evine giden ve konuşma esnasında Büyükdoğan’ın yüzüne kafa atarak burun kemiğinin kırılmasına neden olan K.D tutuklandı. “Vahim zarar” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı K.D tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Konuşma kavgaya dönüştü…

Meselenin tahkikat memuru Gökhan Yıldırım, zanlı Kemal Dora ile müşteki Caner Büyükdoğan’ın uzun zamandan beri zanlı K.D’nin oto elektrik dükkanında oto elektrik işleri yaptıkları esnada tanıştıklarını ve yaptıkları oto elektrik işi sonrasında aralarında iş anlaşmazlığı olduğunu söyledi. Daha sonra müşteki Büyükdoğan’ın, zanlı K.D ve eşi hakkında küfürlü konuşmalar yaparak zanlıyı taciz ettiğini belirten Yıldırım, zanlı ve müştekinin 12 Eylül tarihinde telefonda mesajlaşarak müştekinin evinde buluşup konuşmak için anlaştıklarını ve zanlı K.D müştekinin evine gittiğini açıkladı. Yıldırım, zanlı K.D müşteki ile konuştukları sırada müştekinin burun kısmına kafası ile vurmak suretiyle müştekinin burun kemiğinin kırılmasına sebep olduğunu belirterek, zanlının akabinde ise tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu ve henüz tespit edilemeyen bıçağı elinde tuttuğunu açıkladı. Ayni gün zanlının tespit edilerek tutuklandığını belirten Yıldırım, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve ifadesinde olay yerine gittiğini, müşteki ile tartıştıklarını, müştekinin kendisine kafa attığını ve burun kemiğinin bu şekilde kırılabileceğini ve müştekinin kendisine bıçak çektiğini beyan ettiğini söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Yıldırım, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandı…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı K.D kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 3 bin TL nakdi teminat ödemesine ve 1 KKTC vatandaşının 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.