Dr. Bayraktar: “Şu ana kadar sadece 2 H1N1 hastası görüldü, ikisi de iyi durumda"

Enfeksiyon Komitesi, Sağlık Bakanı Filiz Besim başkanlığında olağanüstü toplantı yaptı.

Toplantı sonrası saat 14.00’te Sağlık Bakanlığı’nda basın toplantısı düzenlendi.

BESİM: “MEVSİMSEL GRİP VAKALARI YAŞANIYOR”

Tüm uzmanlarla geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdiklerini dile getiren Sağlık Bakanı Filiz Besim, son günlerde basında yer alan haberlerin toplumda paniğe yol açtığını kaydetti.

Enfeksiyon Komitesi’nin 10 yıldır düzenli olarak toplantılarına devam ettiğini anlatan Besim, bu toplantıların ardından gerekli bilgilendirmelerin de yapıldığını söyledi.

Şu anda ağır seyreden bir grip vakası görüldüğünü anlatan Besim, yaşananın mevsimsel grip olduğuna vurgu yaptı.

Birkaç virüsün birleşmesiyle grip vakalarının daha ağır seyrettiğini söyleyen Besim, ölümcül seyreden bir durum olmadığını kaydetti.

Besim, her zaman olduğu gibi risk gruplarının grip vakalarında da dikkatli olması gerektiğini anlattı.

Tanı ve tedavi konularında doktorlara gereken bilgilerin verildiğini belirten Besim, bu bilgilere bakanlığın internet sitesinden de ulaşılabileceğini dile getirdi.

Hala “aşı yaptırmak gerekir mi” yönünde sorular aldıklarını kaydeden Sağlık Bakanı Besim, “eğer hasta değilseniz ve risk grubundaysanız grip aşısı yaptırın” çağrısında bulundu.

BURHAN NALBANTOĞLU’NA GRİP POLİKLİNİĞİ

Grip vakaları nedeniyle acil servislerde yığılma yaşandığına dikkat çeken Besim, bu durumun önüne geçmek için Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesinde Grip Polikliniği açtıklarını kaydetti.

Besim, Grip Polikliniği’nin Pazartesinden Cumaya 17.00- 20.00; Cumartesi ve Pazar günleri ise 13.00-16.00 saatleri arasında hizmet vereceğini belirtti.

Besim, hastaların diğer şehirlerdeki polikliniklere saat ayrımı olmaksızın başvurabileceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, velilere grip olan çocuklarını okula göndermeme uyarısında da bulundu.

“SPEKÜLASYON YAPILIYOR”

H1N1 virüsü konusunda kamuoyunda çeşitli spekülasyonlar olduğunu anlatan Besim, bu virüsle ilgili testin sadece Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi laboratuvarlarında yapılabildiğine dikkat çekti.

Panik yapmayı gerektirecek bir durum bulunmadığını vurgulayan Besim, herhangi bir ilaç sıkıntısı da yaşanmadığını belirtti.

Dr. Bayraktar: “Şu ana kadar sadece 2 H1N1 hastası görüldü, ikisi de iyi durumda"



Komite üyelerinden Enfeksiyon Uzmanı Nesil Bayraktar da, basın toplantısında yaptığı konuşmada, grip vakalarının önceki yıllarla benzer durumda olduğunu belirtti.

Bayraktar, şu ana kadar sadece 2 tane H1N1 vakası görüldüğünü, bunun önceki yıllarda görülene göre düşük bir rakam olduğunu kaydederek bu kişilerin de iyileşerek taburcu olduğunu söyledi.

Risk grubu olarak sayılan, bağışıklık sistemi baskılanmış olan, kemoterapi gören, böbrek rahatsızlığı olan, şeker hastalığı bulunan, kronik kalp hastalığı olan, astım hastalığı olan kişilerin hekime başvurması gerektiğini anlatan Bayraktar, diğerlerinin iki gün evde dinlendikleri halde kötüleşmeleri halinde hastaneye başvurması gerektiğini anlattı.

Virüsün direnç oluşturmaması için sadece risk gruplarına ilaç başlatıldığını ifade eden Bayraktar, risk grubundaki hastaları, ateş, öksürük, nefes darlığı gibi sorunlar yaşaması halinde hastanelere başvurmaya çağırdı.

Bayraktar’ın ardından Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Cengiz Topel Hastanesi yetkilileri de söz alarak panik yapmayı gerektirecek bir durum olmadığını tekrarladı.

İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Gökyiğit: İlaç sıkıntısı yok



İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Ayşe Gökyiğit de, konuşmasında, akılcı ilaç kullanımının önemine işaret etti.

Gribal enfeksiyonlarda direnç geliştirme riski bulunduğunu vurgulayan Gökyiğit, bu nedenle sadece gerek duyulduğu zaman ilaç kullandırdıklarını anlattı.

Gökyiğit, anti-viral ilaçlar konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını, sorun yaşanmaması için gerekli önlemlerin alındığını söyledi.



SORULAR

Konuşmaların ardından komite üyeleri basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şu ana kadar sadece 2 H1N1 vakası görüldüğü iki kişinin de sağlıklı şekilde taburcu edildiği açıklandı.

Gazimağusa’da domuz gribi nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığı dile getirildi.



Haber: Doğuş Özokutan Çiftçioğlu



Sağlık Bakanlığı, artan grip vakaları gündemiyle bakan Dr. Filiz Besim başkanlığında olağanüstü toplandı.

Yoğunluğu gidermek için Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Grip Polikliniği açıldı. Polikliniğe Pazartesi-Cuma 17.00-20.00, hafta sonu 13.00-16.00 saatleri arasında başvurulabilecek.

Sağlık Bakanı Filiz Besim’in açıklaması şöyle:

“Son bir hafta 10 gündür medya ve kamuoyunda gribe ait çok değişik kaynaklardan değişik bilgiler aktarılıyor. Konu sağlık olduğu için insanlar da paniğe kapılıyor, Sağlık Bakanlığı’nın tüm ekipleri ile bu açıklamayı yapmayı bir gereklilik bulduk.

Enfeksiyon Komitemiz, bu yıl da 1 aydır içinde bulunduğumuz griple ilgili haftada iki kez toplantılar yapmaktadır. Bilgilendirmeleri de düzenli bir şekilde yapıyorlar.

Ağır seyreden bir griple karşı karşıyayız. Belli ki toplumu bir şekilde yeterince bilgilendiremedik, sakinleştiremedik.

Bu son aylardaki grip mevsimsel bir griptir. Birkaç grip virüsünün birleşmesi ile daha ağır ve uzun süreli seyretmektedir ama ölümcül bir hastalık değildir. Grip her zaman risk gruplarında riskli bir hastalıktır.

Bu yılki grip mevsimsel gribin ötesinde, karşılaşmadığımız bir virüs değildir.

Tüm hekimlerimize de gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Grip değilseniz ve risk grubundaysanız aşı yaptırmanız hastalanmamız açısından önemlidir, aşılar piyasada mevcuttur.

Yoğunluğu gidermek için Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Grip Polikliniği açıldı. Polikliniğe Pazartesi-Cuma 17.00-20.00, hafta sonu 13.00-16.00 saatleri arasında başvurulabilecek.

Mağusa, İskele ve Güzelyurt Hastaneleri’nde de grip polikliniklerine başvurulabilir.

H1N1 Virüsün tanısı sadece Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve YDÜ Hastanesi’nde yapılıyor, başka yerden tanı alıp panik yapmaya gerek yoktur. Lütfen panik yapmayın.

Domuz Gribi olarak nitelendirilen H1N1 virüsü tanısının Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sadece 2 kişiye konduğu da açıklandı. Bu vakaların geçtiğimiz yıllarda daha fazla olduğu da ifade edildi.