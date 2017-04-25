Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda milletvekillerinin güncel konuşmalarında kadına şiddet konusu da gündeme geldi.

Meclis’te bugün CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya “kadına yönelik şiddeti önleme politikaları” konusuna değindi.

Derya, konuşmasının başında kadına yönelik şiddetle ilgili konuşma yapmasına gerek olmasının sıkıntısını yaşadığını söyleyerek, ülkede iki kadın cinayetinin ardından tartışılma zemininin yanlışlığına işaret etti.

Konunun etnik kökene dayandırılmasını eleştiren Derya, bu cinayetlerin şiddettin ötesinde mizansenlerle yansıtılmasının da doğru olmadığını, bunların en basit haliyle şiddet cinayeti olduğunu ifade etti.

Kısa süre önce Kadına Yönelik Şiddet Çalıştayı gerçekleştirildiğini de ifade eden Derya, kadına yönelik şiddeti önleme amaçlı yıllardır yapılan çalışmaları da anlatarak bu çalıştayın bir ilk olmadığını söyledi.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin teşkilat yasasının da artık kullanılması gerektiğini belirte Derya, bu dairenin 10 yıllık çalışmanın sonucu olduğunu vurguladı.

“POLİSTE KADINA ŞİDDETİ ÖNLEME BİRİMİ VE HASTANEDE ŞİDDETE MÜDAHALE BİRİMİ OLMALI”

Kadın sığınma evi ve şiddeti önleme danışma merkezinin işlev ve önemlerini anlatan Derya, polis teşkilatı içerisinde kadına şiddeti önleme birimi ve hastanede şiddete müdahale biriminin oluşturulmasının gerekliliğine ve önemine de değindi.

Derya, bu birimlerin görevlendirme usulüyle anında kurulabileceğini anlatarak, şiddetin ortaya çıkmadan önlenmesinin uzun vadeli çalışma yapılmasını gerektirdiğini ifade etti. Derya, uzun vadeli çözümler için neler yapılabileceğini anlattı.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin teşkilat yasasında ön görülen personelin münhallerinin açılmamasını da eleştiren Derya, kurumsal düzenleme aşamasını geçerek uygulama noktasına gelinmesi gerektiğini vurguladı.

SANER: “AYRINTI DEĞİL ŞİDDETİN KENDİSİ KONUŞULMALI"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner de, bakanlığa geldiği günden beri bir dizi altyapı eksikliğiyle mücadele ettiklerini ve bu eksikliklerin sadece kadınlarla ilgili olmadığını belirtti.

Saner, kadınlara uygulanan şiddetle ilgili çok dikkatli konuştuğunu ve danıştığı psikologların bu konularda konuşulmasının özendirici olabildiği uyarısında bulunduğunu kaydetti.

Saner, olayların ayrıntısını değil şiddetin kendisinin konuşulması gerektiğine işret etti.

Çocuklardan tutun da yaşlılara kadar bakanlığın ilgi alanındaki tüm konuların hassas olduğunu da kaydeden Saner, “Basının da yayınlarında dikkatli olması gerek” uyarısında bulundu.

ALO 183

Sıkıntıya yaşayan kadınlara ve çocuklara işaret eden Alo 183 ihbar hattına değinen Saner, “Bu konularda hassasız. Görüş ve önerilere açığız” dedi.

Bakan Saner, bu çocuklara ve kadınlara hayata tutunabilecekleri beceriler kazandırılmasının da önemli olduğunu söyledi.