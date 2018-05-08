Bülent Fevzioğlu yoğun bakımda

Ülkenin tanınmış simalarından, 59 yaşındaki araştırmacı-yazar Bülent Fevzioğlu, rahatsızlanarak Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastane Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı’dan alınan bilgiye göre, Fevzioğlu’nun ‘kalp krizi şüphesiyle’ yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Bülent Fevzioğlu’nun durumuyla ilgili YENİDÜZEN’e bilgi veren Dr. Bülent Dizdarlı,“Kalp ritminde değişiklik var. Yükselen bazı değerleri de doktorlarında kalp krizi şüphesi uyandırdı. Yoğun bakıma yatırıldı. Testleri yapılıyor, testlerde de herhangi bir olumsuzluk görülürse hemen anjiyoya alınacak.” dedi.