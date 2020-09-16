“Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Önerisi” görüşülecek

Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolünün sağlanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemeyi amaçlayan “Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Önerisi”nin Cumhuriyet Meclisi’ndeki üçüncü görüşmesi yarın yapılacak.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın saat 10.00’da “Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Önerisi” gündemiyle olağanüstü toplanacak.

Önerinin ikinci görüşmesi pazartesi günkü oturumda tamamlanmış, üçüncü görüşmesi ivediliği olmadığından yarına aktarılmıştı.