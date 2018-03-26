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Bugünün Yetenekleri sahnedeydi

Bugünün Yetenekleri sahnedeydi

Gençler, adadaki barış kültürünü ileriye taşımak amacıyla düzenledikleri gecede adadaki çok kültürlü yapıyı şarkılarıyla sahneye taşıdılar.

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"Bugünün Gençleri" grubu tarafından düzenlenen "Bugünün Yetenekleri" etkinliği Lefkoşa'da yapıldı.

Kıbrıs'ın iki tarafından gençlerin performans sergilediği etkinlik, cumartesi akşamı Alice Bar'da yer aldı.

Gençler, adadaki barış kültürünü ileriye taşımak amacıyla düzenledikleri gecede adadaki çok kültürlü yapıyı şarkılarıyla sahneye taşıdılar.

Hem müzik aletleri çalan hem de şarkılar söyleyen gençler, güzel bir gece geçirdi.

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