YENİDÜZEN ADVERTORIAL

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Her ne kadar Kıbrıs denildiğinde çoğu kişinin aklına kumarhaneler ve deniz gelse de Kıbrıs bunlardan çok daha fazlası. Gerek kendine has yemekleri gerekse mutlaka görülmesi gereken yerleriyle Kıbrıs, yaz aylarının da en popüler tatil rotalarından biri. Özellikle Türklerin Kıbrıs’a akın ettiği yaz aylarında, Kıbrıs’ın neden bu kadar çok turisti cezbettiğinden tutun da gidenleri neyin beklediğiyle ilgili tüm soruları yanıtlamaya çalıştığımız rehberimize isterseniz gelin bir de yakından bakalım. İşte insanları Kıbrıs’a çeken sebepler:

Tarihi – Doğal Güzellikler

Aslında Kıbrıs’ta o kadar çok gezilecek yer var ki sadece tarihi ve kültürel bir gezi yapmak için bile uzun bir vakit ayırmak gerekebiliyor. Yazmakla bitmeyecek olan birbirinden güzel ve değerli bu duraklardan birkaçını sizler için derledik.

Othello Kalesi: Gazimağusa’nın kuzeydoğusunda bulunan ve bir iç kale olan Othello Kalesi’nin yapım yılı bazı kaynaklara göre Milattan Sonra 1310. 1492 yılında Nicolao Foscarino tarafından İtalyan Rönesans mimarisiyle tekrar elden geçirilen kalede İspanya ve Osmanlı’ya ait gülleler ve toplar sergileniyor. Shakespeare’in ünlü trajedyası olan Othello’nun da bir bölümü burada geçiyor.

Plazza Del Proveditore: Namık Kemal meydanının batısında yer alan, aynı zamanda Namık Kemal Zindanı’nı da bünyesinde barındıran ve Venedik Kraliyet Sarayı olarak da bilinen Plazza Del Proveditore; Salamis Harabelerinden getirilen ve Milattan Sonra XVI. yüzyılda yapılmış kemerleri de görme fırsatı sunuyor.

Soli Antik Kenti: Truva’dan dönen Atinalılar tarafından Aipeia adıyla kurulan ve daha sonraları Soli Antik Kenti olarak anılan bu kent adını Milattan Önce 600 yıllarında bölgedeki bakır ve diğer değerli cevherleri yurtdışına çıkarmayı teklif eden devlet adamı Solon’dan alıyor. Milattan Sonra 647 ve 649 yılları arasında Araplar tarafından yağmalanarak yıkılan Soli Antik Kenti’nde Auxibius Bazilikası ve Agora halen ziyaret edilebiliyor.

Bellapais Manastırı: Beşparmak dağlarının yamacındaki bir kayalığın üzerine kurulan bu manastırın adı barış manastırı anlamına geliyor. Gotik mimarisinin yakın doğudaki en güzel örneği olarak bilinen Bellapais Manastırı, 1187 yılında Kudüs’ün ele geçirilmesinin ardından Augustinian mezhebinin rahiplerine de ev sahipliği yapıyor.

St. Hillarion Kalesi: Arap akınlarından korunmak amacıyla inşa edilen St. Hillarion Kalesi, Kıbrıs’ta yer alan 3 dağ kalesinden biri. Bu kaleyi Buffavento ve Kantara kalelerinden daha özel kılan şey ise Walt Disney’in ünlü “Uyuyan Güzel” masalındaki kaleye ilham kaynağı olması.

Kıbrıs’ta Yapılabilecek Çeşitli Aktiviteler

Tarihi ve kültürel bir gezinin yanında yapabileceğiniz onlarca farklı aktivite de mevcut Kıbrıs’ta. Kısa bir tatile sığdıramayacağınız kadar çok seçeneği sizlere sunan Kıbrıs’ta bir gününüzü en iyi şekilde nasıl değerlendirebilirsiniz, gelin yakından bakalım.

Güne Güzel Bir Kahvaltı İle Başlayın

Birbirinden güzel mekânları ve manzaralarıyla kahvaltı keyfini doruklarda yaşayacağınız Kıbrıs’ta taze sıkılmış portakal suları ve birbirinden güzel turunçgil reçellerinden tutun da daha önce yemediğiniz lezzette peynirler yeme şansını elde edebiliyorsunuz.

Tarihi ve Doğal Yerleri Gezin

Daha önce de belirttiğimiz gibi Kıbrıs’ta o kadar fazla tarihi ve doğal güzellik var ki ne yazmakla ne de gezmekle bitecek gibi değil. Fakat Kıbrıs’a gidip de bu tarihi ve doğal güzellikleri gezmeden dönmeyin deriz.

Denizin Keyfini Çıkarın

Altın sarısı kumlarıyla ziyaretçilerini büyülemeyi başaran Kıbrıs plajları, denizinin temizliği ve güvenliğiyle de ön plana çıkıyor. Vogue, Denizkızı, Palm Beach ve Kocareis plajlarında denizin, kumun ve güneşin tadını çıkarırken Amphoralar ve Celebrity gibi koylarda ise dalış yapmanın keyfini sürebilirsiniz.

Yamaç Paraşütü Yapın

Beşparmak dağlarının eşsiz manzarası eşliğinde yapacağınız bir yamaç paraşütü bize sorarsanız hayatınızın en unutulmaz anlarından biri olacak. St Hillarion Kalesi’nin batısında yer alan yamaç paraşütü tesislerinden ister tek başınıza ister bir eğitmen yardımı ile Girne’nin muhteşem sahillerine iniş yapabilirsiniz.

Gece Hayatını Yaşayın

Kıbrıs’ta her gün muhteşem eğlencelerle son buluyor. Casino ve barlarıyla ziyaretçilerine en eğlenceli şovları sunmayı başaran Kıbrıs, Türkiye’de bulamayacağınız onlarca farklı imkân ve mekânla hayatınızın en farklı deneyimlerini sunmak için sizleri bekliyor.

Kıbrıs’ın Ünlü Casino Otelleri

Dünya çapında bilinen ve kalitesiyle göz dolduran en popüler 3 Kıbrıs Casino’sunu sizler için derledik.

Merit Casinoları: Hem casino hem de tatil zevkini doruklarda yaşamak isteyenler için biçilmiş kaftan olan Merit Casinoları, Kıbrıs’ın en iyi otel imkânını da sunuyor ziyaretçilerine. Verdiği birinci sınıf hizmetlerle göz dolduran Merit Casinoları her kesimden oyuncuya hitap etmesinin yanında Merit Royal VIP oyuncuları için de ideal bir mekân olarak karşımıza çıkıyor.

Rocks Casino: Ünlü simaların sıkça görüldüğü Rocks Casino, aynı zamanda Kıbrıs’ın en köklü casinoları arasında da yer alıyor. Serdar Ortaç’ın bir gecede 500 bin lira kazandığı ve Mehmet Ali Erbil’in de sıkça oyun oynadığı bu casino, ziyaretçilerine sıcak bir ortam sunmayı başarıyor.

Grand Pasha Casino: Girne’nin merkezinde yer alan Grand Pasha Casino, müşterilerine son teknoloji slot makineleri ile heyecan dolu anlar yaşatmayı başarıyor. İkramları ile ön plana çıkan bu casino, jackpot bonuslarıyla da ziyaretçilerinin beğenisini çekmeyi başarıyor.

Kıbrıs’ın Popüler Eğlence Mekânları

Kıbrıs’ta her günün muhteşem bir eğlence ile son bulduğunu daha önce de belirtmiştik. İşte bu birbirinden güzel partilere ev sahipliği yapan eğlence mekânlarından en popüler olanlarına gelin bir de yakından bakalım.

Venüs Night Club: Kıbrıs gece hayatını hissedebileceğiniz bir gece kulübü olan Venüs, Gazimağusa’nın da en popüler mekânlarından biri olarak nitelendiriliyor. Akşamları saat 21.00 civarında açılan Venüs, verdiği hizmetin kalitesi ile ön plana çıkarken sabahın ilk ışıklarına dek eğlenceye devam ediyor.

Rose Afrodit Night Club: Kıbrıs’ın başkenti Lefkoşa’da bulunan Rose Afrodit, Kıbrıs’ın en köklü gece kulüplerinden biri olarak gösteriliyor. Öte yandan sürekli değişen dekorasyonuyla her gittiğinizde farklı bir yere gelmişsiniz hissi veren Rose Afrodit, müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesiyle de ön plana çıkıyor.

İros Night Club: Gece 21.00’den 01.00’e kadar dans şovlarıyla ziyaretçilerini büyülemeyi başaran İros, Kıbrıs’ın Güzelyurt bölgesinde yer alıyor. Dans şovları bittikten sonra partileriyle sabaha merhaba diyen İros Night Club, Güzelyurt’un en popüler gece kulübü olarak gösteriliyor.

Kıbrıs’ın Birbirinden Güzel Plajları ve Koyları

Dünyaca ünlü plajlarıyla ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunmayı başaran Kıbrıs, kumlarının güzelliği ve denizinin temizliğiyle de dikkatleri çekmeyi başarıyor.

Altınkum Sahilleri: Kıbrıs’ın en gözde plajlarından biri olan Altınkum Sahilleri, Karpaz Yarımadasında yer alıyor. Aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit’in de doğum yeri olduğuna inanılan bu plaj, Caretta Caretta ve Chelonia Mydas kaplumbağalarına da ev sahipliği yapıyor.

Yavuz Çıkarma Plajı: Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs’a ilk adım attığı plaj olduğu için bu isimle anılan Yavuz Çıkarma Plajı, deniz bisikleti, scuba diving, jet ski ve kano gibi birçok aktiviteyi de bünyesinde barındırıyor. Girişlerin ücretli olduğu bu plajda kumları sevmeyenler için çimenle kaplı bir alan da mevcut.

Glapsides Plajı: Kıbrıslılara göre adanın en güzel plajı olan ve Karpaz ile Gazimagusa arasında yer alan Glapsides Plajı, sporseverler için sunduğu birbirinden farklı imkânla ziyaretçilerini en iyi şekilde ağırlamayı başarıyor. Denizin sığ olması sebebiyle çocuklu ailelerin de sıklıkla tercih ettiği bu plaj hizmet kalitesi ve denizinin temizliğiyle de görenleri kendine hayran bırakıyor.

Kıbrıs Mutfağına Özgü Yemekler

Tamamen kendine has bir mutfağa sahip olan Kıbrıs, birbirinden güzel lezzetleriyle ziyaretçilerini memnun etmeyi başarıyor. Yemeden döndüğünüz takdirde pişman olacağınız, Kıbrıs’ın en lezzetli yiyeceklerini listeledik.

Hellim Peyniri: Her yerde bulunabilmesine rağmen membaında yemeniz gereken lezzetlerinde başında geliyor hellim peyniri. Koyun ve keçi sütüyle yapılan ve salatalardan tutun da tatlıların dahi içerisine konan bu peyniri yemeden dönmeyin deriz.

Şeftali Kebabı: Genellikle koyun etiyle yapılan bu kebap, etlerin kıyma olarak çekildikten sonra köfte haline getirilerek ızgarada pişirilmesiyle oluyor. Orijinal ismi Şef Ali kebabı olan bu yemek, zamanla şeftali kebabı ismini alıyor.

Lalangı: Kıbrıs’ın en özel yemeklerinden biri olan lalangı, haşlanmış tavşan etinin hamurun arasına konarak kızartılmasıyla yapılıyor. Her restoranda bulamayacağınız bu lezzeti ev yemeği yapan sokaka arasındaki restoranlara sipariş vererek yaptırabilirsiniz.

Molehiya: İsmini özel olarak yetiştirilen bitkiden alan molehiya, etle beraber pişirilen ve Kıbrıslıların evlerinden eksik olmayan bir yemek olarak karşımıza çıkıyor. Etli sebze yemeklerini sevenlerin mutlaka denemesi gereken bu yemek aynı zamanda Kıbrıs’ta en çok tüketilen yemeklerin de başında geliyor.

Kıbrıs’a Nasıl Ulaşılıyor?

Tatil ve dinlenme denilince akla ilk gelen yerlerden biri olan Kıbrıs’a gitmenin iki yolu bulunuyor. Bunlardan ilki en popüler ve zahmetsiz olan havayolu ulaşımı. Türkiye’nin çoğu şehrinden direkt olarak ulaşabileceğiniz Kıbrıs’a uçak biletleri zaman zaman gemi biletlerinden bile ucuz olabiliyor. Uçuşlar genelde İstanbul üzerinden yapılıyor, İstanbul Kıbrıs uçak bileti sayfasından fiyatlar, seferler, firmalar hakkında tüm detaylara ulaşmak mümkün?

Bunun yanı sıra deniz otobüsleri ve feribotları kullanarak da deniz yoluyla Kıbrıs’a ulaşılabiliyor. Daha çok Alanya ve Mersin Taşucu’ndan kalkan deniz vasıtalarıyla Kıbrıs’a ulaşmak ise biraz uzun sürebiliyor.