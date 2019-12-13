Bu kez de Mağusa

Ülkeyi etkisi altına alan ve dün öğlene dek süren yağışlar, bazı bölgelerde hayatı felç etti… Birçok yol ve sokak sular altında kaldı, vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Altyapı yetersizliği nedeniyle uzun yıllardır gündeme gelen Mağusa bölgesi, yer yer yılın ilk yağmurlarına teslim oldu.

Polis, gün boyu sürücüleri, bazı yollardaki su birikintisi, sisten dolayı düşen görüş mesafesi ve toprak kayması gibi konulara karşı uyardı.

Yılın ilk yağışlarından dün nasibini alan İskele bölgesinde ise belediye iyileştirme çalışmaları başlattı.

Polis tetikteydi…

Polis, Basın Subaylığı aracılığıyla gün boyu sürücüleri bazı yollardaki tehlikelere karşı uyardı. Gün içinde Girne - Değirmenlik (Dağyolu) anayolu konusunda yapılan uyarıda özellikle zirve kısmında oluşan sis dolayısıyla görüş mesafesinin yer yer azaldığı belirtilirken, bir diğer uyarı ise Karpaz bölgesi için geldi. Polis, sürücülerin bu yollarda yavaş ve dikkatli olması için çağrı yaptı.

Su baskını ardından İskele…

Yağışların öğlen saatleri ardından etkisini kaybetmesiyle yaralar sarılmaya başlandı.

Yağmur suyu sonrası önceki gün su baskınlarının yaşandığı İskele bölgesindeki bazı yerlerde, belediye dün iyileştirme çalışmaları yaptı.

Boğaziçi köyünde mandıralardan gelen suyun köye girişini engellemek için çalışma başlatan İskele Belediyesi, bölgeye 170 metrelik yağmur suyu drenaj hattı döşüyor. İnşaatı sürdüren ekip ayrıca yapacağı 150 metrelik toprak setle yağmur suyunun köye ulaşmadan köprüye aktarılmasını hedefliyor.

Öte yandan İskele Belediyesi, sel riskini ve taşkın hasarlarının önüne geçmek için geçtiğimiz aylarda başlattığı dere temizliğine devam ediyor. İskele Belediyesi İnşaat Birimi ekipleri, bu çerçevede Doktorlar Sitesi mevkiinde bulunan derede ıslah çalışması başlattı.

Yapılan incelemeler neticesinde derede suyun akış yönünde 200 metrelik bir alanda çalışma yürüten ekip, çalışmalar tamamlandığında ani yağışlarda bölgede yaşanması muhtemel taşkınların önüne geçmeyi hedefliyor.

Sadıkoğlu: “Çalışmalar aralıksız sürüyor”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da Boğaziçi köyündeki çalışmaları yerinde inceledi ve İnşaat Birim Sorumlusu Ali Tansu’dan bilgi aldı.

Kış mevsiminin İskele ve köylerinde sorunsuz yaşanması için tüm ekiplerin var güçleriyle çalıştığına dikkat çeken Sadıkoğlu, tehlike arz edebileceği düşünülen bölgelerde yağmur suyu drenaj hattı çalışmasıyla iyileştirme yapıldığını ifade etti.

Sadıkoğlu, geçmiş yıllarda yaşanan su baskınlarından yola çıkarak Boğaziçi köyünde bu çalışmayı başlattıklarını söyledi.

Her hangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması için derelere çöp ve benzeri şeylerin atılmaması konusunda da uyarılarda bulunan Sadıkoğlu, bilinçsizce atılan her bir çöpün dereleri tıkadığını tıkanma sonucu da taşkınların yaşandığının altını çizdi.

En çok yağış Güney Mesarya’da

Meteoroloji Dairesi verilerine yansıyan rakamlarda en fazla yağış Güney Mesarya bölgesine düştü. En fazla yağmur metrekareye 59 kg ile Geçitkale’de kaydedildi.

Geçitkale başta olmak üzere önceki gün sabahtan dün sabaha dek en fazla yağmur sırasıyla Geçitkale, Pile, Beyarmudu ve Mağusa’da kayıtlara geçti.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı ise şöyle:

“Geçitkale 59 kg/m², Pile 55 kg/m², Beyarmudu45 kg/m², Gazimağusa 41 kg/m², Değirmenlik 39 kg/m², Mallıdağ, Tatlısu 38 kg/m², Akıncılar 37 kg/m², Çayönü 30 kg/m², Dörtyol 26 kg/m², Akdoğan 25 kg/m², Kantara, Gönendere 24 kg/m², Vadili 22 kg/m², Alevkaya21 kg/m², İskele, Devlet Üretme Çiftliği, Girne 19 kg/m², Sandallar 18 kg/m², Mehmetcik, Serdarlı 17 kg/m², Beylerbeyi, Esentepe, Sipahi 16 kg/m², Karaoğlanoğlu 15 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 1 ile 14 kg/m² arası yağış kaydedildi.