Brüt 2 bin 600 TL (Net 2 bin 262 TL) masada
Binlerce emekçinin dört gözle beklediği yeni asgari ücrette gözler, bugünkü Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına çevrildi
DÖRDÜNCÜ TOPLANTIDA UZLAŞI ARAYIŞI…Komisyon, bugün dördüncü kez 2018’in ikinci asgari ücretini belirlemek üzere saat 10.00’da bir araya gelecek, uzlaşıya varmayı deneyecek…
KONUŞULAN RAKAM: BRÜT 2 BİN 600 TL (net 2 bin 262 TL)…Yeni asgari ücret için Asgari Ücret Tespit Komisyonu masasında konuşulan rakamın brüt 2 bin 600 TL olduğu da öğrenildi. Masada yer alan önerinin taraflar tarafından kabul edilmesi halinde asgari ücretlinin eline net 2 bin 262 TL geçecek.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkanı ve Bakanlık Müsteşarı Erçin Tekakpınar: Bugünkü toplantıda asgari ücreti belirlemeyi hedefliyoruz
Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin: Resmi önerimiz brüt 2 bin 600 TL
İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Aroğlu: ‘Artsa ne olacak, artmasa ne olacak’ noktasındayım
Ayşe GÜLER
Binlerce emekçinin dört gözle beklediği yeni asgari ücrette gözler, bugünkü Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına çevrildi.
Komisyon, bugün dördüncü kez 2018’in ikinci asgari ücretini belirlemek üzere saat 10.00’da bir araya gelecek, uzlaşıya varmayı deneyecek.
Bugüne kadar 3 kez bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu masasında yeni asgari ücret için konuşulan rakamın brüt 2 bin 600 TL olduğu da öğrenildi.
Masada yer alan önerinin taraflar tarafından kabul edilmesi halinde asgari ücretlinin eline net 2 bin 262 TL geçecek.
YENİDÜZEN, Komisyon üyesi işçi ve işverenler sendikası ile görüştü, taleplerini dinledi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkanı ve Bakanlık Müsteşarı Erçin Tekakpınar’a bugünkü toplantıda yılın ikinci asgari ücretini belirlemeyi hedeflediklerini kaydetti.
Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin ise, geçtiğimiz toplantıda asgari ücret olarak brüt 2 bin 600 TL’yi resmi öneri şeklinde ilgili taraflara sunduklarını dile getirdi.
Öte yandan İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Aroğlu ise yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik “artsa ne olacak, artmasa ne olacak noktasındayız” dedi.
Dövizde şiddetli değer kaybı olduğunu, bu nedenle de ülkede ‘kriz’ ortamı yaşandığını söyleyen Aroğlu, “Milli geliri artırmadan şu olsun, bu olsun demek ne kadar doğru emin değilim” şeklinde konuştu.
Hatırlanacağı üzere ülkede son asgari ücret, 1 Mart 2018’den itibaren brüt 2 bin 365 TL, net 2 bin 57 TL olarak belirlenmişti.
İLGİLİ TARAFLAR NE DÜŞÜNÜYOR?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkanı ve Bakanlık Müsteşarı Erçin Tekakpınar:
Bugünkü toplantıda asgari ücreti belirlemeyi hedefliyoruz
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkanı ve Bakanlık Müsteşarı Erçin Tekakpınar’a bugünkü toplantıda yılın ikinci asgari ücretini belirlemeyi hedeflediklerini kaydetti.
Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin:
Resmi önerimiz brüt 2 bin 600 TL
Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin, bugünkü toplantıda asgari ücretin belirleneceğini düşünmediğini belirtti.
Yeltekin, geçtiğimiz toplantıda asgari ücret olarak brüt 2 bin 600 TL’yi resmi öneri şeklinde ilgili taraflara sunduklarını dile getirdi.
İşverenler Sendikası’nın ilk toplantıda ‘sıfır artış’, ikinci toplantıda da brüt 2 bin 500 TL’yi masaya öneri olarak sunduğunu söyleyen Yeltekin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in ise brüt 2 bin 600 TL’yi ‘başlangıç’ rakamı olarak belirlediğini kaydetti.
Yeltekin, enflasyon oranının her geçen gün yükseldiğini, döviz kurlarındaki artış nedeniyle hayatın daha da pahalılaştığını ifade etti.
Ekim ayı içerisinde yeniden asgari ücreti belirlemek şartı ile brüt 2 bin 600 TL’ye sıcak baktıklarını da dile getiren Yeltekin, belirlenecek yeni asgari ücrete enflasyon rakamlarının da yansıtılması gerektiğini söyledi.
Yeltekin, masadaki diğer önerileri ve devlet kanadından gelecek teklifi de beklediklerini, gerekli değerlendirmeleri yapacaklarını sözlerine ekledi.
İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Aroğlu:
‘Artsa ne olacak, artmasa ne olacak’ noktasındayım
İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Aroğlu, yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik “artsa ne olacak, artmasa ne olacak noktasındayız” dedi.
Dövizde şiddetli değer kaybı olduğunu, bu nedenle de ülkede ‘kriz’ ortamı yaşandığını söyleyen Aroğlu, “Milli geliri artırmadan şu olsun, bu olsun demek ne kadar doğru emin değilim” şeklinde konuştu.
Bugüne kadar asgari ücretle ilgili yapılan toplantılarda ‘resmi’ bir öneri sunmadıklarını belirten Aroğlu, her ne kadar da kamuoyunda tam ters algı olsa da asgari ücrete artış yapılmasına karşı olmadıklarını, düşük ücretten yana tavır sergilemediklerini dile getirdi.
Aroğlu, “Hükümet tarafı kararlılığı varsa bugünkü toplantıda sonuca varabiliriz” dedi.
İşyerlerinin iş yapamaz durumda olduğunu, sektörlerin tamamen durduğunu belirten Aroğlu, bu konuda köklü çözüm bulmanın çok da kolay olmadığını kaydetti.
18 YILDA ASGARİ ÜCRET…
Asgari ücret neydi, ne oldu? (Brüt)
YIL
ASGARİ ÜCRET
ARTIŞ
2000-1
137,000,000 TL
23,000,000 TL
2000-2
160,000,000 TL
40,000,000 TL
2001-1
200,000,000 TL
40,000,000 TL(6 sıfır düşürüldü)
2001-2
240,000,000 TL
80,000,000 TL (6 sıfır düşürüldü)
2002-1
320,000,000 TL
60,000,000 TL (6 sıfır düşürüldü)
2002-2
380,000,000 TL
60,000,000 TL (6 sıfır düşürüldü)
2003-1
440,000,000 TL
60,000,000 TL (6 sıfır düşürüldü)
2003-2
500,000,000 TL
50,000,000 TL (6 sıfır düşürüldü)
2004-1
550,000,000 TL
77,000,000 TL (6 sıfır düşürüldü)
2004-2
627,000,000 TL
93 TL
2005
720 TL
60 TL
2006-1
780 TL
80 TL
2006-2
860 TL
90 TL
2007
950 TL
110 TL
2008-1
1.060 TL
130 TL
2008-2
1.190 TL
47 TL
2009
1.237 TL
147 TL
2011
1.300 TL
63 TL
2012
1.300 TL
-
2013
1.415 TL
115 TL
2014-1
1.560 TL
145 TL
2014-2
1.675 TL
115 TL
2015
1.730 TL
55 TL
2016
1.834 TL
104 TL
2017-1
2.020 TL
186 TL
2017-2
2.175 TL
155 TL
2018-1
2.365 TL
190 TL