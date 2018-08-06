Brüt 2 bin 600 TL (Net 2 bin 262 TL) masada

DÖRDÜNCÜ TOPLANTIDA UZLAŞI ARAYIŞI…Komisyon, bugün dördüncü kez 2018’in ikinci asgari ücretini belirlemek üzere saat 10.00’da bir araya gelecek, uzlaşıya varmayı deneyecek…

KONUŞULAN RAKAM: BRÜT 2 BİN 600 TL (net 2 bin 262 TL)…Yeni asgari ücret için Asgari Ücret Tespit Komisyonu masasında konuşulan rakamın brüt 2 bin 600 TL olduğu da öğrenildi. Masada yer alan önerinin taraflar tarafından kabul edilmesi halinde asgari ücretlinin eline net 2 bin 262 TL geçecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkanı ve Bakanlık Müsteşarı Erçin Tekakpınar: Bugünkü toplantıda asgari ücreti belirlemeyi hedefliyoruz

Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin: Resmi önerimiz brüt 2 bin 600 TL

İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Aroğlu: ‘Artsa ne olacak, artmasa ne olacak’ noktasındayım

Ayşe GÜLER

Binlerce emekçinin dört gözle beklediği yeni asgari ücrette gözler, bugünkü Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına çevrildi.

Komisyon, bugün dördüncü kez 2018’in ikinci asgari ücretini belirlemek üzere saat 10.00’da bir araya gelecek, uzlaşıya varmayı deneyecek.

Bugüne kadar 3 kez bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu masasında yeni asgari ücret için konuşulan rakamın brüt 2 bin 600 TL olduğu da öğrenildi.

Masada yer alan önerinin taraflar tarafından kabul edilmesi halinde asgari ücretlinin eline net 2 bin 262 TL geçecek.

YENİDÜZEN, Komisyon üyesi işçi ve işverenler sendikası ile görüştü, taleplerini dinledi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkanı ve Bakanlık Müsteşarı Erçin Tekakpınar’a bugünkü toplantıda yılın ikinci asgari ücretini belirlemeyi hedeflediklerini kaydetti.

Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin ise, geçtiğimiz toplantıda asgari ücret olarak brüt 2 bin 600 TL’yi resmi öneri şeklinde ilgili taraflara sunduklarını dile getirdi.

Öte yandan İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Aroğlu ise yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik “artsa ne olacak, artmasa ne olacak noktasındayız” dedi.

Dövizde şiddetli değer kaybı olduğunu, bu nedenle de ülkede ‘kriz’ ortamı yaşandığını söyleyen Aroğlu, “Milli geliri artırmadan şu olsun, bu olsun demek ne kadar doğru emin değilim” şeklinde konuştu.

Hatırlanacağı üzere ülkede son asgari ücret, 1 Mart 2018’den itibaren brüt 2 bin 365 TL, net 2 bin 57 TL olarak belirlenmişti.

İLGİLİ TARAFLAR NE DÜŞÜNÜYOR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkanı ve Bakanlık Müsteşarı Erçin Tekakpınar:

Bugünkü toplantıda asgari ücreti belirlemeyi hedefliyoruz

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkanı ve Bakanlık Müsteşarı Erçin Tekakpınar’a bugünkü toplantıda yılın ikinci asgari ücretini belirlemeyi hedeflediklerini kaydetti.



Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin:

Resmi önerimiz brüt 2 bin 600 TL

Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin, bugünkü toplantıda asgari ücretin belirleneceğini düşünmediğini belirtti.

Yeltekin, geçtiğimiz toplantıda asgari ücret olarak brüt 2 bin 600 TL’yi resmi öneri şeklinde ilgili taraflara sunduklarını dile getirdi.

İşverenler Sendikası’nın ilk toplantıda ‘sıfır artış’, ikinci toplantıda da brüt 2 bin 500 TL’yi masaya öneri olarak sunduğunu söyleyen Yeltekin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in ise brüt 2 bin 600 TL’yi ‘başlangıç’ rakamı olarak belirlediğini kaydetti.

Yeltekin, enflasyon oranının her geçen gün yükseldiğini, döviz kurlarındaki artış nedeniyle hayatın daha da pahalılaştığını ifade etti.

Ekim ayı içerisinde yeniden asgari ücreti belirlemek şartı ile brüt 2 bin 600 TL’ye sıcak baktıklarını da dile getiren Yeltekin, belirlenecek yeni asgari ücrete enflasyon rakamlarının da yansıtılması gerektiğini söyledi.

Yeltekin, masadaki diğer önerileri ve devlet kanadından gelecek teklifi de beklediklerini, gerekli değerlendirmeleri yapacaklarını sözlerine ekledi.

İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Aroğlu:

‘Artsa ne olacak, artmasa ne olacak’ noktasındayım

İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Aroğlu, yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik “artsa ne olacak, artmasa ne olacak noktasındayız” dedi.

Dövizde şiddetli değer kaybı olduğunu, bu nedenle de ülkede ‘kriz’ ortamı yaşandığını söyleyen Aroğlu, “Milli geliri artırmadan şu olsun, bu olsun demek ne kadar doğru emin değilim” şeklinde konuştu.

Bugüne kadar asgari ücretle ilgili yapılan toplantılarda ‘resmi’ bir öneri sunmadıklarını belirten Aroğlu, her ne kadar da kamuoyunda tam ters algı olsa da asgari ücrete artış yapılmasına karşı olmadıklarını, düşük ücretten yana tavır sergilemediklerini dile getirdi.

Aroğlu, “Hükümet tarafı kararlılığı varsa bugünkü toplantıda sonuca varabiliriz” dedi.

İşyerlerinin iş yapamaz durumda olduğunu, sektörlerin tamamen durduğunu belirten Aroğlu, bu konuda köklü çözüm bulmanın çok da kolay olmadığını kaydetti.





18 YILDA ASGARİ ÜCRET…

Asgari ücret neydi, ne oldu? (Brüt)

YIL ASGARİ ÜCRET ARTIŞ 2000-1 137,000,000 TL 23,000,000 TL 2000-2 160,000,000 TL 40,000,000 TL 2001-1 200,000,000 TL 40,000,000 TL(6 sıfır düşürüldü) 2001-2 240,000,000 TL 80,000,000 TL (6 sıfır düşürüldü) 2002-1 320,000,000 TL 60,000,000 TL (6 sıfır düşürüldü) 2002-2 380,000,000 TL 60,000,000 TL (6 sıfır düşürüldü) 2003-1 440,000,000 TL 60,000,000 TL (6 sıfır düşürüldü) 2003-2 500,000,000 TL 50,000,000 TL (6 sıfır düşürüldü) 2004-1 550,000,000 TL 77,000,000 TL (6 sıfır düşürüldü) 2004-2 627,000,000 TL 93 TL 2005 720 TL 60 TL 2006-1 780 TL 80 TL 2006-2 860 TL 90 TL 2007 950 TL 110 TL 2008-1 1.060 TL 130 TL 2008-2 1.190 TL 47 TL 2009 1.237 TL 147 TL 2011 1.300 TL 63 TL 2012 1.300 TL - 2013 1.415 TL 115 TL 2014-1 1.560 TL 145 TL 2014-2 1.675 TL 115 TL 2015 1.730 TL 55 TL 2016 1.834 TL 104 TL 2017-1 2.020 TL 186 TL