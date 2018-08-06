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  3. Brüt 2 bin 600 TL (Net 2 bin 262 TL) masada
Brüt 2 bin 600 TL (Net 2 bin 262 TL) masada

Brüt 2 bin 600 TL (Net 2 bin 262 TL) masada

Binlerce emekçinin dört gözle beklediği yeni asgari ücrette gözler, bugünkü Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına çevrildi

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DÖRDÜNCÜ TOPLANTIDA UZLAŞI ARAYIŞI…Komisyon, bugün dördüncü kez 2018’in ikinci asgari ücretini belirlemek üzere saat 10.00’da bir araya gelecek, uzlaşıya varmayı deneyecek…

KONUŞULAN RAKAM: BRÜT 2 BİN 600 TL (net 2 bin 262 TL)…Yeni asgari ücret için Asgari Ücret Tespit Komisyonu masasında konuşulan rakamın brüt 2 bin 600 TL olduğu da öğrenildi. Masada yer alan önerinin taraflar tarafından kabul edilmesi halinde asgari ücretlinin eline net 2 bin 262 TL geçecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkanı ve Bakanlık Müsteşarı Erçin Tekakpınar: Bugünkü toplantıda asgari ücreti belirlemeyi hedefliyoruz

Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin: Resmi önerimiz brüt 2 bin 600 TL

İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Aroğlu: ‘Artsa ne olacak, artmasa ne olacak’ noktasındayım

 

Ayşe GÜLER

Binlerce emekçinin dört gözle beklediği yeni asgari ücrette gözler, bugünkü Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına çevrildi.
Komisyon, bugün dördüncü kez 2018’in ikinci asgari ücretini belirlemek üzere saat 10.00’da bir araya gelecek, uzlaşıya varmayı deneyecek.

Bugüne kadar 3 kez bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu masasında yeni asgari ücret için konuşulan rakamın brüt 2 bin 600 TL olduğu da öğrenildi.

Masada yer alan önerinin taraflar tarafından kabul edilmesi halinde asgari ücretlinin eline net 2 bin 262 TL geçecek.

YENİDÜZEN, Komisyon üyesi işçi ve işverenler sendikası ile görüştü, taleplerini dinledi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkanı ve Bakanlık Müsteşarı Erçin Tekakpınar’a bugünkü toplantıda yılın ikinci asgari ücretini belirlemeyi hedeflediklerini kaydetti.

Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin ise, geçtiğimiz toplantıda asgari ücret olarak brüt 2 bin 600 TL’yi resmi öneri şeklinde ilgili taraflara sunduklarını dile getirdi.

Öte yandan İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Aroğlu ise yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik “artsa ne olacak, artmasa ne olacak noktasındayız” dedi.

Dövizde şiddetli değer kaybı olduğunu, bu nedenle de ülkede ‘kriz’ ortamı yaşandığını söyleyen Aroğlu, “Milli geliri artırmadan şu olsun, bu olsun demek ne kadar doğru emin değilim” şeklinde konuştu.

Hatırlanacağı üzere ülkede son asgari ücret, 1 Mart 2018’den itibaren brüt 2 bin 365 TL, net 2 bin 57 TL olarak belirlenmişti. 

 

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İLGİLİ TARAFLAR NE DÜŞÜNÜYOR?

 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkanı ve Bakanlık Müsteşarı Erçin Tekakpınar:

Bugünkü toplantıda asgari ücreti belirlemeyi hedefliyoruz

 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkanı ve Bakanlık Müsteşarı Erçin Tekakpınar’a bugünkü toplantıda yılın ikinci asgari ücretini belirlemeyi hedeflediklerini kaydetti.

 


Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin:

Resmi önerimiz brüt 2 bin 600 TL

 

Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin, bugünkü toplantıda asgari ücretin belirleneceğini düşünmediğini belirtti.

Yeltekin, geçtiğimiz toplantıda asgari ücret olarak brüt 2 bin 600 TL’yi resmi öneri şeklinde ilgili taraflara sunduklarını dile getirdi.

İşverenler Sendikası’nın ilk toplantıda ‘sıfır artış’, ikinci toplantıda da brüt 2 bin 500 TL’yi masaya öneri olarak sunduğunu söyleyen Yeltekin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in ise brüt 2 bin 600 TL’yi ‘başlangıç’ rakamı olarak belirlediğini kaydetti.

Yeltekin, enflasyon oranının her geçen gün yükseldiğini, döviz kurlarındaki artış nedeniyle hayatın daha da pahalılaştığını ifade etti.

Ekim ayı içerisinde yeniden asgari ücreti belirlemek şartı ile brüt 2 bin 600 TL’ye sıcak baktıklarını da dile getiren Yeltekin, belirlenecek yeni asgari ücrete enflasyon rakamlarının da yansıtılması gerektiğini söyledi.

Yeltekin, masadaki diğer önerileri ve devlet kanadından gelecek teklifi de beklediklerini, gerekli değerlendirmeleri yapacaklarını sözlerine ekledi.

 

İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Aroğlu:

‘Artsa ne olacak, artmasa ne olacak’ noktasındayım

 

İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Aroğlu, yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik “artsa ne olacak, artmasa ne olacak noktasındayız” dedi.

Dövizde şiddetli değer kaybı olduğunu, bu nedenle de ülkede ‘kriz’ ortamı yaşandığını söyleyen Aroğlu, “Milli geliri artırmadan şu olsun, bu olsun demek ne kadar doğru emin değilim” şeklinde konuştu.

Bugüne kadar asgari ücretle ilgili yapılan toplantılarda ‘resmi’ bir öneri sunmadıklarını belirten Aroğlu, her ne kadar da kamuoyunda tam ters algı olsa da asgari ücrete artış yapılmasına karşı olmadıklarını, düşük ücretten yana tavır sergilemediklerini dile getirdi.

Aroğlu, “Hükümet tarafı kararlılığı varsa bugünkü toplantıda sonuca varabiliriz” dedi.

İşyerlerinin iş yapamaz durumda olduğunu, sektörlerin tamamen durduğunu belirten Aroğlu, bu konuda köklü çözüm bulmanın çok da kolay olmadığını kaydetti.


 

 

18 YILDA ASGARİ ÜCRET…

Asgari ücret neydi, ne oldu? (Brüt)

 

YIL

ASGARİ ÜCRET

ARTIŞ

2000-1

137,000,000 TL

23,000,000 TL

2000-2

160,000,000 TL

40,000,000 TL

2001-1

200,000,000 TL

40,000,000 TL(6 sıfır düşürüldü)

2001-2

240,000,000 TL

80,000,000 TL (6 sıfır düşürüldü)

2002-1

320,000,000 TL

60,000,000 TL (6 sıfır düşürüldü)

2002-2

380,000,000 TL

60,000,000 TL (6 sıfır düşürüldü)

2003-1

440,000,000 TL

60,000,000 TL (6 sıfır düşürüldü)

2003-2

500,000,000 TL

50,000,000 TL (6 sıfır düşürüldü)

2004-1

550,000,000 TL

77,000,000 TL (6 sıfır düşürüldü)

2004-2

627,000,000 TL

93 TL

2005

720 TL

60 TL

2006-1

780 TL

80 TL

2006-2

860 TL

90 TL

2007

950 TL

110 TL

2008-1

1.060 TL

130 TL

2008-2

1.190 TL

47 TL

2009

1.237 TL

147 TL

2011

1.300 TL

63 TL

2012

1.300 TL

-

2013

1.415 TL

115 TL

2014-1

1.560 TL

145 TL

2014-2

1.675 TL

115 TL

2015

1.730 TL

55 TL

2016

1.834 TL

104 TL

2017-1

2.020 TL

186 TL

 

 

2017-2

2.175 TL

155 TL

2018-1

2.365 TL

190 TL

 

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