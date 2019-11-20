Brüksel’de şiirler, şarkılar Kıbrıs’ta barış için söylendi

Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek, toplumların yeniden yakınlaşması için başlattığı etkinliklere devam ediyor. AKEL'in davetiyle, 12-15 Kasım tarihleri arasında Avrupa Parlamentosu'nu ziyaret eden Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlardan oluşan ekip Brüksel'de çeşitli etkinliklere katıldı. 55 kişiden oluşan heyet ilk olarak Avrupa Parlamentosu’nun resmi görevlileri tarafından yapılan Avrupa Birliği tanıtım sunumunu dinledikten sonra Genel Kurul oturumunu izleme fırsatı buldu.

İDEOLOJİK DUVARLARIN DIŞINA TAŞMAK...

Heyet aynı günün gecesinde ise Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek tarafından düzenlenen ‘Şairlerimizin Türküleri’ adlı etkinliğe katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasında Kızılyürek, “Şairleri seviyoruz çünkü onlar bilincimizi, ufkumuzu genişletir, bizleri hapsettikleri ideolojik ve etnik duvarların dışına taşırlar. Mesela Nazım Hikmet Yunan iç savaşına gider ve Nikos Beloyiannis’i bulur, Fikret Demirağ Lefke’de oğlunu kaybeden bir Rum kadın bulur ve onun acısını paylaşır, Tefkros Anthias ve Yannis Ritsos da öyle. İşte şairleri bunun için seviyoruz, çünkü onlar siyasetin, toplumların, milletlerin, milliyetçiliğin ördüğü ideolojik duvarların dışına taşırlar bizleri” dedi. Nazım Hikmet, Yannis Ritsos, Fikret Demirağ ve Tefkros Anthias gibi şairlerin şiirlerinin ve de türkülerinin okunduğu gecede müzik ve dans gösterileri de yer aldı.