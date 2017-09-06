Brucelladan zarar gören hayvan üreticileri tazmin edilecek.

28 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın belirlediği kurallar çerçevesinde brucellalı hayvanlarının kesimini gerçekleştiren hayvan üreticilerine tazminat ödenebilmesi için 500 bin TL’lik kaynak ayrıldı.

Bu kapsamda hayvan üreticilerine, koyun-keçi cinsi hayvan başına 200 TL, sığır cinsi hayvan başına bin 500 TL ödeme yapılacak.