BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özer Kanlı oldu
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ( BRTK) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Özer Kanlı seçildi.
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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ( BRTK) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Özer Kanlı seçildi.
BRTK Yönetim Kurulu, yeni atanan üyeleriyle ilk toplantısını yaptı. Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı belirlendi.
Mustafa Tosun’un istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı’na oy birliğiyle Özer Kanlı getirildi.
Özer Kanlı, daha önce BRTK'da müdürlük görevinde de bulunmuştu.
BRTK Müdürlüğü görevine ise Meryem Özkurt atanmıştı.
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Etiketler : BRTK, Özer Kanlı, Yönetim Kurulu Başkanı
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