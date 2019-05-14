BRTK, yeni bir kanal açıyor

BRT1, yayın planlaması kapsamında BRT 1 HD’den bağımsız bir yayın akışıyla yayın hayatına geçiş için testlerine başladı.

10 Haziran’dan itibaren başlayacak yeni yayın dönemiyle birlikte BRT 1 de BRT Yaşam olarak yayına geçecek. Haber programları ile ana haberin ortak yayınlanacağı BRT Yaşam, daha çok sosyal ve kültürel ağırlıklı program ve canlı yayınlarla kurumun toplumsal sorumluluğu kapsamında yer alan eğitim programları ve çeşitli canlı yayın taleplerine daha fazla yer açabilecek şekilde tasarlandı.

Modern teknoloji ve oldukça ekonomik bir bütçeyle bilgisayar sistemi üzerinden yapılandırılan yeni kanal için yaklaşık 2 bin dolarlık ek bir alt yapı çalışması yapıldı.

Yeni düzenlemelerle İsveç televizyonları başta olmak üzere, Avrupa’da yaygın olarak kullanılan yeni nesil yayıncılığa da BRT 1 ile geçilmiş olacak. Böylece, sadece sosyal medya değil, web alanında yaygın dijital platformlarda da yayın yapılabilecek.

10 Haziran-7 Ekim dönemini kapsayacak yaz ekranı yeni yayın dönemi ise BRT1 HD, BRT YAŞAM ve BRT SPOR’da bütün sıcak gelişmeleri anında takip ederken, birçok renkli ve iddialı programla izleyicisiyle buluşacak.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun kurumsal kimlik çalışmaları tamamlanan 6 Radyo Kanalı da televizyon kanallarıyla aynı anda 10 Haziran’dan itibaren yaz aylarını kapsayacak yeni yayın dönemine başlayacak.

BRT’nin her 3 kanalını da hem karasal dijital yayın platformu DVBT’den, hem de TURKSAT uydu üzerinden izlemek mümkün olabilecek. Her 3 kanalı da kesintisiz izlemek isteyen seyircilerin, uydu alıcılarının HD uyumlu olduğundan emin olduktan sonra, gerektiği durumlarda yeniden kanal taraması yapması gerekebilecek.