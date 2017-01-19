Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden çıkışıyla birlikte Kuzey Kıbrıs’ın ticari ilişkileri açısından bir fırsat penceresinin ortaya çıkabileceğine dikkat çekerek, bu konularda acilen girişim yapılması gerektiğini belirtti.



Halkın Partisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Özersay, 1994 yılında KKTC ürünlerine bir nevi ambargo uygulamasına dönüşen AB mahkeme kararının etkisini ortadan kaldırmak ve Birleşik Krallık’la doğrudan ticaret için bir imkan doğduğuna işaret etti.



Özersay “AB mahkemesinin kararı sonucunda KKTC’den başta Birleşik Krallık olmak üzere AB’ye yapılan ihracat sekteye uğramıştı. Ancak şimdi İngilizlerin AB’den çıkmalarıyla birlikte bu pazar yeniden açılabilecek gibi görünüyor. Bunu ülke ekonomimiz adına bir avantaja dönüştürmek için bir eylem planı geliştirilmesi, öneri ortaya konulması ve diplomatik girişimlerle bunların desteklenmesi gerekir. Tüm bunların yapılabilmesi için ise ekonomik vizyonu olan bir hükümet gerekmektedir” dedi.