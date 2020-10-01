Brexit: AB, İngiltere'ye karşı yasal süreç başlattı

Avrupa Birliği (AB), Avam Kamarası'nın İç Piyasa Yasa Tasarısı'nı onaylaması nedeniyle İngiltere hakkında yasal işlem başlattı.

AB yetkilileri, Lordlar Kamarası'nda da görüşülecek tasarının uluslararası hukukun ve Brexit Anlaşması'nın tek taraflı ihlali anlamına geldiğini söylüyor.

AB'nin kararını duyuran Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere'den, sorunlu gördükleri hükümlerin Eylül ayı sonuna dek çıkarılmasını istediklerini hatırlattı.

İngiltere'nin bu taleplerini yerine getirmediğini belirten Komisyon Başkanı , "Tasarının bu haliyle kabul edilmesi İrlanda ve Kuzey İrlanda protokolüne aykırıdır" dedi.

Ursula von der Leyen, "Komisyon İngiliz hükümetine resmi tebligat gönderme kararı aldı. Bu tebligat, hukuku ihlal sürecinin ilk aşaması" diye konuştu.

İngiltere'nin, AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun resmi şikayet mektubunu yanıtlaması için bir ay süresi var.

AB, konuyu birliğin en yüksek yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı'na taşıyabilir. İngiltere, AB'den ayrılsa da geçiş döneminde mahkemenin kararlarına uymak zorunda. Ancak AB'de birçok konunun mahkmeye taşınmadan çözüldüğü ve Avrupa Adalet Divanı'ndaki hukuki sürecin yıllarca sürebileceği biliniyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in açıklaması sonrası İngiliz Sterlini, euro ve dolar karşısında yaklaşık yüzde 0,6 değer kaybetti.

İngiltere, 2016'da AB'den ayrılık kararıyla sonuçlanan Brexit referandumundan yaklaşık 3,5 yıl sonra 31 Ocak'ta AB'den ayrıldı.

Bu tarihte yıl sonuna dek sürecek olan 11 aylık geçiş dönemi başladı.

İngiltere ve AB, geçiş dönemi sonrası nasıl bir ilişki kuracaklarına ilişkin olarak ise henüz anlaşmaya varamadı.

31 Aralık'ta sona erecek geçiş süresi boyunca anlaşmaya varılamaması durumunda İngiltere, AB'den anlaşma olmadan ayrılacak ve iki taraf arasındaki ticaret, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre yürütülecek.

Kuzey İrlanda

Brexit Anlaşması'na göre, Birleşik Krallık'ın parçası Kuzey İrlanda'nın AB'yle gümrük birliği sürecekti.

AB'nin tepkisini çeken İç Piyasalar Yasa Tasarısı, Brexit Anlaşması'nın en kritik unsurlarından Kuzey İrlanda Protokolü'ne ilişkin değişiklik yapılmasını da öngörüyor.

Protokol, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından birlik üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda arasında fiziki sınırların kurulmamasını engelleyecek hukuki garantiler içeriyor.

İç Piyasalar Yasa Tasarısı ise Kuzey İrlanda'dan Britanya adasına gelecek olan mallar üzerinde ek gümrük kontrolleri yapılmamasını öngörüyor.

Tasarı ayrıca İngiliz hükümetine, İngiltere ile AB'nin ticaret anlaşması üzerinde mutabakat sağlayamaması halinde, 1 Ocak itibarıyla malların serbest dolaşımıyla ilgili yürürlüğe girecek kuralları değiştirme ya da "uygulamama" yetkisi tanıyor.