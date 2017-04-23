Bostancı’da sessiz gün: 0-0

STAT: Fikri Karayel Stadı

HAKEMLER: Evren Karademir, Hakan Gök, Sabri Atikoğlu

YALOVA: İrfan Özbay, Cemal Yaşınses, Mahmut İneci, Aykut Esmerarslan, Civan Hışır, Nurican Taliman, Emmanuel Cloyyey, David Anomel Annas (İsrael Iffeny Abia), Mehmet Kum (Buğra Barın), Selçuk Dilik, Erkan Neval Esentürk

GENÇLİK GÜCÜ: Ferhat Oğlak, Ali Akbulut, Özcan Saygı, Daniel Oddo, Hascan Kırmaz, Hüseyin Taşçı, Abdou Fatawou Dodja (Debola Daniel Ogun Seye), Zeeb Choudhry (Burak Ateş), Uğur Sönmez (Muhammet Hasan), Emin Günal, Tayfun Doğan

Süper Lig’in 28’inci haftasında Gençlik Gücü’nü konuk eden Yalova, Koopbank Kıbrıs Kupası yarı final ikinci maç öncesinde Gençlik Gücü ile golsüz berabere kaldı. Mücadelenin ardından Yalova 44, Gençlik Gücü ise 38 puana yükseldi.

Önemli anlar

Dk.3: Gençlik Gücü’nün sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşu Hascan Kırmaz direkt kaleye kullandı, kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.

Dk.12: Hascan Kırmaz’ın bu kez kaleyi karşıdan gören bir yerden sert şutunda kaleci İrfan Özbay’a çarpan top yandan dışarı gitti.

Dk.20: Sağ taraftan gelişen Yalova atağında rakibinden sıyrılan Emmanuel Cloyyey’in güzel vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

Dk.41: Daniel Oddo’nun Emmanuel Cloyyey’e ceza sahası içerisinde yaptığı hareket sonrasında orta hakem Evren Karademir penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını Emmanuel Cloyyey kullandı, ancak kaleci Ferhat Oğlak soluna atılan topu uçarak dışarıya gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle noktalandı.

Dk.47: Yalova’dan David Anna’ın kafa vuruşunda top kaleci Ferhat Oğlak’ta kaldı.

60’ıncı dakikada, sağdan Gençlik Gücü ceza sahasına gönderilen topa Nurican Taliman vurdu, kaleci Ferhat Oğlak’tan dönen topu Buğra Barın tamamlamak istedi, ancak top üsten dışarı gitti.

Dk.83: Soldan gelişen Gençlik Gücü atağında Özcan Saygı’nın son çizgiden geriye kestiği topa Debola vurdu top az farkla dışarı gitti.

Dk.87: Yalova’ın soldan kazandığı köşe atışında kaleci Ferhat Oğlak’ı da geçen topa Emmanuel Cloyyey’in kafa vuruşunda top boş kale yerine üsten dışarı gitti.

Dk.89: Gençlik Gücü’nden Debola’nın sağdan ceza sahasına kestiği topa Hascan Kırmaz vurdu, top az farkla dışarı gitti.

Karşılaşma başladığı gibi golsüz beraberlikle tamamlandı.