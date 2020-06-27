Borrell, MEB üzerinde uçtu

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell dün Kıbrıslı Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’le birlikte RMMO’a ait bir helikopterle, tek yanlı olarak ilan edilen Kıbrıs Rum Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) üzerinde uçuş yaptı.

Alithia gazetesi “Borrell, MEB’in Üzerinde Uçtu” başlıklı haberinde AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell’in, Kıbrıslı Rum Savunma Bakanı Angelidis eşliğinde helikopterle Kıbrıs Rum MEB’i üzerinde yaptığı uçuşla Kıbırs’ın güneyine gerçekleştirdiği iki günlük ziyaretini tamamladığını yazdı.

“Borrell’in böylece, Kıbrıs MEB’indeki durum ve buradaki yasadışı Türk faaliyetleriyle ilgili olarak kendi bakış açısını elde ettiği” yorumunda bulunan gazete, Borrell’in, uçuşun ardından herhangi bir açıklamada bulunmadığını ifade etti.

Gazeteye göre, Kıbrıslı Rum Savunma Bakanı Angelidis ise uçuşun ardından twitter’da bir fotoğraf paylaşarak şunları yazdı:

“Kıbrıs MEB’indeki durumu gözlemlemek için Joseph Borrell ile uçarken… Kıbrıs uluslararası hukuku muhafaza ederek, AB’nin bölgedeki küresel stratejisinin uygulanmasında kilit bir role sahiptir. Destek ve dayanışmalarından ötürü Avrupa Komisyonu ile Avrupa Dış Eylem Birimine teşekkür ediyoruz.”

Angelidis ile Borrell’in, uçuştan önce Larnaka’da görüştüklerini de yazan gazete, Angelidis’in görüşmede Borrell’i, Kıbrıs’ın güneyinin PESCO’ya katılımı, ülkenin hava-deniz tesislerinin düzeyinin yükseltilmesi programı, bölgedeki güvenliğin güçlendirilmesini amaçlayan ikili savunma işbirlikleri aynı zamanda güneyin AB’nin operasyonlarına katkıda bulunabileceği yöntemler konusunda bilgilendirdiğini iletti.

Angelidis’in görüşmede, Doğu Akdeniz’deki güvenlik durumuna odaklandığını da yazan gazete, Angelidis’in Borrell’i “Türk işgal güçlerinin faaliyetleri, aynı zamanda bunun gerek Kıbrıs Cumhuriyeti ile AB’nin güvenliği, gerek de geniş bölgedeki istikrara getirdiği tehditler” konusunda bilgilendirdiğini öne sürdü.

Gazete, Angelidis’in bu çerçevede, “Doğu Akdeniz’in ilgi alanı olarak nitelendirilmesine dair bir teklifi ileriye götürerek, AB ülkelerinin deniz gücünün (donanması) yasal varlığının neden haklı olduğunu izah ettiğini” ekledi.



Hristodulidis: “Brüksel, MEB’le ilgili diyalog konusunda tezimizi benimsiyor”

Öte yandan, gazete, güneyin, Borrell’in ziyaretinin “Kıbrıs MEB’indeki gerginliğin azaltılmasına ilişkin olarak, Türkiye karşısında daha etkili önlemler alınmasının zamanı geldiği mesajının Avrupalı ortaklarına iletilmesi çabasında, son derece yapıcı ve destekleyici olduğunu düşündüğünü” de iletti.

Gazeteye göre, RIK’teki bir yayında konuşan Kıbrıslı Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise açıklamasında, 13 Temmuz’da yapılacak olan AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısını çok önemli olarak nitelendirdi. Hristodulidis, Avrupa diplomasisinin başında bulunan kişinin, bölgesel gelişmeler ve Avrupa-Türk ilişkilerinin tüm yelpazesiyle ilgili olarak Türkiye’yle doğrudan görüşmeler yapılması için, bu toplantıda 27 AB ülkesinin dışişleri bakanından yetki almaya çalışacağını belirtti.

Hristodulidis, benzer bir toplantının, AB hükümet ve devlet başkanları düzeyinde gerçekleşmesini ise ihtimal dışında bırakmadı.

Hristodulidis ayrıca “Brüksel’in, MEB’le ilgili diyalog konusunda (Rum kesiminin) tezini benimsediğini” de savundu.

Gazeteye göre, Hristodulidis, Brüksel’in de Rum kesiminin “Türkiye’nin Kıbrıs MEB’iyle ilgili hukuki argümanlarına bu kadar güveni varsa, meselenin çözümü için uluslararası adalete başvurulmasına ilişkin önerisini kabul etmesi gerektiğine dair tezini benimsediğinin” altını çizdi.

Gazete, güneyin özellikle bu konuda “Borrell’in önümüzdeki günlerde gitmesi beklenen Ankara’ya, AB’nin, deniz alanlarının belirlenmesi için Kıbrıs ile Türkiye arasında müzakere yapılmasına ilişkin tezini ya da (Türkiye’nin) Kıbrıs Cumhuriyeti’yle herhangi bir görüşme yapma itirazında ısrarcı olması durumunda ise, meselenin çözümü için Lahey Adalet Divanına başvuru yapılmasını iletmesini umduğunu” aktardı.

Gazete, güneyin “AB Yüksek Temsilcisi ile Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısının, Ankara’ya, yalnızca yasa dışılıklarının sona ermesiyle birlikte bölgedeki gerilimin azalabileceği; aynı zamanda ülkenin AB seyrinin kesintisiz devam edebileceği mesajını iletmesini umduğunu” da ekledi.

Hristodulidis, Ankara’nın, Brüksel’in söylediklerinin arkasında olduğunu anlaması için, AB’nin Türkiye’yle ilgili kararlarının uygulamaya konmasının önemli olduğunu da belirtti.

Borrell’in “tartışmalı bölgelerle” ifadesini kullanmasına ilişkin bir soru üzerine ise, Hristodulidis, Borrell’in Türkiye tarafından tartışmalı olarak addedilen bölgelere atıfta bulunduğunu sözlerine ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise haberinde, Borrell’in geçtiğimiz Perşembe akşamı Kıbrıslı Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis’le bir araya geldiği akşam yemeğinin ardından “Lefkoşa’da” ateşkes hattı boyunca yürüyüş yaptığını yazdı.

Politis gazetesi ise haberinde, Borrell’in güneyin talepleri konusunda bütünlüklü bir resme sahip olduğunu yazdı.

Gazete, Borrell’in Kıbrıs’ın güneyi ve Yunanistan’daki temaslarının ardından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın niyetlerini yoklamak için, dikkatini Ankara’ya çevirdiği yorumunda da bulundu.

Borrell’in ziyareti ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Borrell’in ziyareti konusunda yaptığı açıklamayla ilgili haberler Haravgi’de “Savunma Bakanı Doğu Akdeniz’de AB Deniz Kuvveti Önerdi”, Fileleftheros’ta “Akıncı da Onu Görmek İstedi- Yavuz’u Yakından Gördü”, Politis’te “Joseph Borrell Her şeyi Gördü- Şimdi de Ankara’ya- Akıncı Rahatsız Oldu”, Alithia’da ise “Borrell MEB’in Üzerinde Uçtu- Akıncı Kendisiyle Görüşmediği İçin Borrell’den Rahatsız" başlıklarıyla yer buldu.