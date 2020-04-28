Borcunu ödemesi için silahla tehdit ettiler

Girne’de meydana gelen "Kanunsuz Ateşli Silah Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarruf, Zorla İnsan Kaçırma, Çalmak Kastıyla Tehditle Mal İsteme, Şiddet Tehdidi Ve Ciddi Darp" suçlarından tutuklanan M.A.L., ve T.A., aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar, teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar.

Suçlamaları kabul ettiler…

Polis memuru Ömer Yavuz, zanlıların 12 Nisan tarihinde Doğanköy-Girne' de meydana gelen "Kanunsuz Ateşli Silah Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarruf, Zorla İnsan Kaçırma, Çalmak Kastıyla Tehditle Mal İsteme, Şiddet Tehdidi Ve Ciddi Darp" suçlarından tutuklu olduklarını belirtti.

Polis, 12 Nisan tarihinde Doğanköy' de Hakkı Borataş caddesi no:83 adresinde, konu yeri bir günlüğüne kiralayan zanlıların, Yousef isimli bir arkadaşlarından 500 TL borç aldığı ve ödemediği gerekçesiyle, bir kadın aracılığıyla hileyle konu adrese gelmesini sağladıklarını söyledi.

Yavuz, zanlıların M.J.K.A.A.’yı kapısının önünde darp edip zorla içeriye aldıktan sonra el ve ayaklarına plastik kelepçe takıp tasarruflarında bulundurdukları marka ve modeli henüz tespit edilemeyen tabanca ve bıçakla yaklaşık 5 saat boyunca alı koyup borç aldığı parayı ödemesi yönünde baskı yaparak "Yousef e 2 bin Euro ödeyeceksin" dedikten sonra "Polise gidersen seni yine kaçırırız" demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduklarını anlattı.

Polis, olayın polise 13 Nisan 2020 tarihinde saat 14.00 raddelerinde bildirildiğini ve zanlıların Girne’de ikametgâhlarında tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandıklarını söyledi. Polis, zanlıların tasarrufunda plastik kelepçe bulunarak emare alındığını ve zanlı 2’nin gönüllü ifade vererek, suçlamaları kabul ettiğini söyledi.

Plastik kelepçe ve muşka bulundu…

Polis, olayın meydana geldiği evde plastik kelepçe ve muşka bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, zanlı M.A.A.’nın arabasında da plastik kelepçe bulunduğunu söyledi. Polis, zanlıların 6 günlük tutukluluk süresinde 6 ifade alınabildiğini belirtti.

Polis, ayrıca zanlı T.A.’nın cep telefonunda, müştekinin sandalyeye elleri ve ayakları bağlı halde çekilen fotoğraf bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, fotoğrafta zanlı T.A., ile bir erkek şahsın ayağının görüldüğünü belirtti.

Polis, müştekinin suçun işlendiği evde, iki zanlı haricinde bir kadın ve bir erkek şahsın daha olduğu beyan ettiğini anlattı.

Polis, 22 Nisan’da zanlı M.A.L.’nin suç mahallinde olduğuna dair gönüllü ifade verdiğini mahkemeye aktardı.

Polis, aranan şahsın kendisini aradığını ve aranan kadın zanlı ile birlikte Kıbrıs’ın güneyine kaçtığını beyan ettiğini anlattı.

Polis, zanlıların etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının davalarında hazır olması için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 6 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC muteber bir kefilin 100 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.