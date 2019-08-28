‘Bölünmüş’ adada, ‘ortak’ dert: TRAFİK!

Devrim DEMİR

İstatistikler, trafik kazalarının ‘bölünmüş Kıbrıs’ın, ‘ortak derdi’ olduğunu ortaya koyuyor. Son 10 yılda Kıbrıs’ın kuzeyinde 354 kişi, güneyinde ise 600 kişi trafikte yaşamını yitirdi.

2019 yılının 27 Ağustos tarihine kadar Kıbrıs’ın kuzeyinde trafik kazası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 20’yi bulurken, güneyinde ise 26’ya ulaştı.

Kanayan yara trafik kazaları son 10 yılda Kıbrıs’ın hem güneyinde, hem de kuzeyinde binlerce evine ateş düşürdü. Ölümlü trafik kazaları Kıbrıs’ın kuzeyinde 2009-2018 yılları arasında 354 kişiyi aramızdan ayırdı.

Ardı ardına yaşanan ölümlü kazalar 2018’de de sürücülere ders olmadı, geride bıraktığımız yılda 24 kişi trafikte hayatını kaybederken, 2019 yılının ilk yedi buçuk ayında bu rakam 20 olarak polis kayıtlarına geçti.

Ülkenin en önemli sorunlarından biri haline gelen trafik, hem sürücülere hem yayalara zor anlar yaşatırken, her yıl onlarca canın da yollarda yok olup gitmesine neden oluyor.

2019 yılının 27 Ağustos tarihine kadar Kıbrıs’ın kuzeyinde trafik kazası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 20’yi bulurken, güneyinde ise 26’ya ulaştı…

Kıbrıs’ın güneyinde de acı tablo

Meydana gelen trafik kazaları nüfusa göre değerlendirildiğinde kazalarda yaşanan kayıpların hemen hemen aynı oranda olduğu da dikkat çekiyor.

Kıbrıs’ın güneyinde resmi makamların açıkladığı 856 bin 960 nüfus, Kıbrıs’ın kuzeyinde ise son nüfus sayımındaki 374 bin 299 olarak açıklanan rakam düşünüldüğünde, Kıbrıs’ın kuzeyinde trafik kazalarına bağlı ölüm oranının nüfusa göre güneyden fazla olduğu da görülüyor.

856 bin 960 nüfuslu Kıbrıs’ın güneyinde 10 yılda 600 kişi yollarda can verirken, 21 Ağustos 2019 tarihine kadar 26 kişi hayatını kaybetti.

Son nüfus sayımında açıklanan 374 bin 299 nüfuslu Kıbrıs’ın kuzeyinde ise son 10 yılda 354 kişi trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetti, 27 Ağustos 2019 tarihine kadar 20 kişi yollarda veya tedavi gördükleri hastanede can verdi.

Ülkeyi yasa boğan ölümlü trafik kazalarında, bu yıl yaşamını yitiren kişilerin yaş oranının genç olması da dikkatlerden kaçmadı.

Yüzlerce kişi trafik kurbanı…

Meydana gelen ölümlü trafik kazalarına ilişkin istatistikler, adanın bütününde trafikteki korkunç tabloyu gözler önüne seriyor.

İstatistiklere göre, Kıbrıs’ın kuzeyinde 2009-2018 yılları arasında 354 kişi trafik kazalarında yaşamını yitirmişti.

Buna göre, 2009’da 44, 2010’da 42, 2011’de 41, 2012’de 24, 2013’te 49, 2014’te 29, 2015’te 28, 2016’da 36, 2017 yılında 37, 218 yılında ise 24 kişi kazalarda yaşamını yitirdi.