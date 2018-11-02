UniteCyprusNow (UCN), Kıbrıs’taki bölünmüşlüğe karşı eylem çağrısı yapmaya hazırlanıyor. Kasım’da Lefkoşa, Limasol ve Mağusa’da toplantılar yapılacağını duyuran UCN’nin açıklaması şu şekilde;

UniteCyprusNow (UCN) “Bölünmeye karşı SEN ne yapıyorsun?” teması altında bölünmüşlüğe karşı eylem çağrısı yapıyor. Eylem çağrısı Kasım ayında üç şehirde düzenlenecek etkinliklerle başlayacak.

Bu eylem çağrısının amacı, Kıbrıslıları, bu alandaki tartışmalara katılmak konusunda cesaretlendirmek ve geleceklerinin sorumluluğunu almalarını sağlamak.

Bu çağrı çerçevesinde yapılacak toplantılar, 8 Kasım’da Lefkoşa’da (Goethe Enstitüsü), 13 Kasım’da Limasol’da (TEPAK) ve 22 Kasım’da Mağusa’da (Mağusa Gelişim Akademisi) gerçekleştirilecek. Toplantılarda, 700’ün üzerindeki yeni üyemiz de vizyonumuz (tüm Kıbrıslılar için birleşik bir Kıbrıs), misyonumuz (Kıbrıslıları birleştirmek) ve yeni yapımız ile ilgili bilgilendirilecek. Bu etkinlikler Friedrich-Ebert-Vakfı tarafından desteklenecek.

Eylem çağrısı, önümüzdeki aylarda diğer şehirlerdeki toplantılarla devam edecek.

Eylem çağrısı ile ilgili farkındalık yaratmak adına UCN, 30 Ekim’de, adanın farklı yerlerinde çekilmiş kısa bir film yayınladı. UCN’in ne olduğunu, ne amaçladığını ve Kıbrıslıların çok-kültürlü karakterini yansıtan film, 24 saat içerisinde 30,000’den fazla kişi tarafından izlendi.

Sponsorluğu Quip Production tarafından üstlenilen ve Evren Maner tarafından yönetilen kısa filmde, Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum, Ermeni, Maronit ve Latin Kıbrıslı aktivistler yer aldı. Aktivistler filmde barış içerisinde birleşik bir ada için çalışma kararlılıklarını vurguladılar.