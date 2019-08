BM açıklaması: Liderler 3'lü görüşmeye hazır

Liderler görüşmesi tamamlandı. Kıbrıslı liderler Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis’in 5 ay sonra gerçekleştirdiği ilk görüşme 3 buçuk saat sürdü. Saat 9:30’da başlayan görüşme 13:15 sıralarında tamamlandı. Kıbrıslı Türk lider Akıncı’nın, dönüşte görüşmeyle ilgili bir değerlendirme yapacağı da bildirildi.

BM Sözcüsünün Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis adına açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar ifade edildi: İki lider samimi ve yapıcı görüş alışverişinde bulundu. Temel prensipleri derinlemesine ele aldı. Jane Lute’un, kapsamlı ve çözüm odaklı müzakerelere olanak sağlayacak Referans Koşullarının tamamlanma çabalarına ivedilikte destek vermeye devam edecekler.

İki lider ayrıca Genel Sekreter ile BM Genel Kurul sonrası üçlü görüşme yapmaya hazır olduklarını duyurma kararı aldı.

Açıklamanın İngilizce tam metni

"Statement by the United Nations Spokesperson in Cyprus on behalf of the Turkish Cypriot leader, Mr. Mustafa Akıncı and the Greek Cypriot leader, Mr. Nicos Anastasiades

9 August 2019 – Today, the Greek Cypriot leader, Mr. Nicos Anastasiades, and the Turkish Cypriot leader, Mr. Mustafa Akıncı, met at the Chief of Mission’s residence in the United Nations Protected Area under the auspices of Special Representative/Deputy Special Adviser to the Secretary-General on Cyprus, Ms. Elizabeth Spehar.

The two leaders had a sincere and constructive exchange of views and they discussed in depth the basic principles. They decided to continue engaging in the efforts undertaken by Ms. Jane Holl Lute with the determination to finalize the Terms of Reference that would enable structured and results-oriented negotiations leading to a settlement with a sense of urgency.

The two leaders also decided to announce their readiness to hold a tripartite meeting with the Secretary-General after the United Nations General Assembly in order to plan the way forward.

Regarding confidence-building measures, the two leaders welcomed the implementation of the confidence-building measures they formerly announced, including the electricity interconnectivity and mobile phone interoperability that would facilitate greater interaction between the two communities.

The two leaders also reaffirmed their commitment to intensifying the work of the Technical Committees with the objective of improving the daily lives of all Cypriots and to implementing further confidence-building measures, with UN support."

Anastasiadis görüşme öncesi konuştu:

“Yaşayabilir bir çözüm hedefindeyim”

Anastasiadis başkanlık Saray’ından ayrılırken yaptığı açıklamada kendi pozisyonunun Kıbrıslı Türklerin endişelerine cevap verirken Kıbrıslı Rumların endişelenmesine neden olmamak noktasında olduğunu söyledi.

Anastasiadis, Türkiye’nin, eğer surece yardımcı olmak istiyorsa, iyi niyet göstermesi ve güvensizliğe neden olan yasadışı faaliyetlerine son vermesi gerektiğini belirtti. Anastasiades yaşayabilir bir çözüm hedefinde olduğunu da tekrarladı.

Anastasiadis’in özetle ifadeleri şunlar;

Akıncı ile görüşmeye Kıbrıs’ta kabul edilebilir çözüme ulaşma niyetiyle gidiyorum.

Ortak saygı yanında, bizim için en önemli şeyin iki devletin ne aradığının göz önünde bulundurulması, yani uluslararası hukuk ve Kıbrıs’ın AB üyesi olarak durumunu. Tüm bunlar dikkate alınırsa Kıbrıs’ta uluslararası toplum yanında Kıbrıs’ta yaşayan kişilerin da kabul göreceği bir çözüme ulaşmak için çalışabiliriz .

Başka bir devlette geçerli olmayan prensipler kabul göremez. Kıbrıslı Rumlar yanında, Kıbrıslı Türklerin de endişelerini dikkate almalıyız.

Ankara’nın tutumunu değiştirmesi lazım, çözüme yardımcı olmak istiyorsa, iyi niyet göstermeli ve olumlu ortamı bozan yasadışı faaliyetlerine son vermeli.

Akıncı ise görüşme öncesi herhangi bir açıklama yapmadı.

3 SAATTİR DEVAM EDİYOR...

- Kıbrıslı Liderler Akıncı ile Anastasiadis'in görüşmesi, saat 09:30 bu yana yaklaşık 3 saattir devam ediyor. Görüşme sonrası ortak açıklama yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir bilgi de henüz paylaşılmadı...

Ayrıntılar gelecek...