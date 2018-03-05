“BİZ” adlı fotoğraf sergisinin geliri çocuklara…

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi, akademik ve idari personelinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlediği “Biz” adlı fotoğraf sergisinden elde edilen gelirin, Çağlayan Çocuk Yuvası çocuklarının ihtiyaçlarının karşılanması için kullanıldığı belirtildi.

YDÜ Basın ve Halkla Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve fotoğraf, fotokolaj ve illüstrasyon tekniklerinin kullanıldığı toplam 60 adet fotoğrafın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Çağlayan Çocuk Yuvası’ndaki çocuklar için satışa sunulduğu ifade edildi.

Sergide yer alan fotoğrafların online satışının da özel olarak tasarlanan web sayfasından yapıldığı belirtilen açıklamada, serginin remi web sayfasından (www.bizfotografsergisi.com) satışta bulunan fotoğraflardan satın alınarak destekte bulunulabileceği kaydedildi.