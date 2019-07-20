Bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Turunçlu-Vadili anayolunda bisikleti ile seyreden Mümtaz Ahmad (E-70), rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, olay dün saat 11.30 sıralarında gerçekleşti.

HIRSIZLIKLA İLGİLİ TUTUKLAMA

Geçen yıl 4 Ağustos’ta Ercan Havalimanı yolcu gidiş salonu içerisinde faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinden, bir bayana ait iki adet parfüm, iki karton sigara ve montu çalan S.B. (E-29) tutuklandı.

Polis, zanlıyı, dün Ercan Hava Limanından KKTC’ne giriş yaptığı sırada tespit ederek tutukladı.

SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE DENETİMLERİ



Polisin suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında dün KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen iki kişi Lefkoşa’da tutuklandı.

Ayrıca Gazimağusa bölgesinde alkollü içki satışı yapılan iş yerlerinde yapılan kontrollerde, alkollü içki ruhsatı olmaksızın alkollü içki satışı yapan bir market işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı.