Biri teminatla serbest, ikisi cezaevinde

Lefkoşa Ortaköy’de gerçekleştirilen operasyonda tasarruflarında satışa hazır uyuşturucu maddeler ile yakalanan zanlılar U.S.U., G.Y.M., F.B.K.J. bugün teminat talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Kağan Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı. Kurtbir huzurda bulunan zanlıların 10 Temmuz tarihinde 09.45-10-30 saatleri arasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir Polis ekibi tarafından Ortaköy Lefkoşa adresinde sakin zanlı U.S.U.’nun’ın (E-29) ikametgâhında mahkeme emri ile yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 24 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi. Polis ayrıca zanlının tasarrufunda uyuşturucu satışından elde edilen 100 Euro ile 800 TL para bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis mesele ile ilgili yapılan soruşturmada zanlının tasarrufunda bulunan maddeyi 6 Temmuz tarihinde G.Y.M. (E-24) ve F.B.K.J. (E-27) ile birlikte Lefkoşa Hamitköy’de henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahıstan aldıklarını itiraf ettiğini aktardı. Polis akabinde 10.45-11.30 saatleri arasında G.Y.M.’nin Lefkoşa’daki ikametgâhında yapılan aramada ise çantası içerisinde 31 adet ayrı paketçik şeklinde yaklaşık 4 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu satışından elde edildiği tespit edilen 550 Euro, 3 Dolar ve 35 TL bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Kağan Kurtbir, zanlı U.S.U.’nun aleyhine 100 gram sentetic cannabionid alma, 79 gram verme suçundan dava getirildiğini ve öğrenci statüsünde olduğunu, G.Y.M. ile F.B.K.J.’nin aleyhine ise 50 gram sentetic cannabionid alma, 45 gram verme suçundan dava getirildiğini ve KKTC’de ikamet izinsiz olduklarını belirtti. Kurtbir, zanlı U.S.U.’nun tutuksuz, zanlılar Mamman ve Jike’nin ise tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlılar G.Y.M. ile F.B.K.J.’nin yargılanmak üzere üç ayı aşmayan sureyle cezaevine gönderilmesine, zanlı U.S.U’nun ise ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.