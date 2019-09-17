Biri cezaevine gitti, biri teminata bağlandı

Mağusa Akyar bölgesinden 2010 yılında askeri bölgeyi ihlal ederek Kıbrıs’ın güneyine geçen ve önceki gün yine aynı yol ile ülkeye girmeye çalışırken yakalanan H.M. ve onu aramaya gelen zanlı S.K., bugün yeniden Askeri Mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Ali Erbil olayla ilgili bulguları aktardı.

Erbil huzurda bulunan zanlı H.M.’nin 2010 yılı içerisinde Mağusa'da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı olan ve 1.Derecede Askeri yasak Bölge ilan edilen Akyar Kara Giriş kapısı yanında henüz tespit edilemeyen hudut taşları arasından 1.Derecede Askeri Yasak Bölgeye Gizlice Girip, İngiliz Üsler Bölgesinden Güney Kıbrıs’a geçtiğini söyledi.

Polis zanlının aradan geçen 9 yılın ardından 13 Eylül’de saat 22.00 raddelerinde Kıbrıs’ın güneyinden gelerek yine askeri yasak bölgeyi ihlal edip Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yapmak istediği sırada tespit edilerek yakalandığını ve geçiş noktası üzerinde kendisini araba ile almaya gelen zanlı S.K.’nin tespit edilip tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlı H.M.’nin tutuklu, zanlı S.K.’nin tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlı H.M.’nin 23 günü aşmayan süreyle hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Sağer, S.K.’nin ise ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 3 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.