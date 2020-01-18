Birçok kazada isimleri geçtiği tespit edildi

Sahte kaza düzenleyerek sigortadan para almaya çalıştıkları gerekçesi ile tutuklanan zanlılar A.Ç., Y.E.K., M.K., M.K., M.Ç., Y.K. dün ek tutukluluk süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada, olguları aktardı.

Polis, zanlıların Suç işlemek kasti ile gizli ittifak kurmak, Amme Fesatçılığı ve Suç işlemeye teşebbüs suçlarından methaldar olduklarını belirtti.

Polis, zanlıların 23 Ocak 2020 tarihinde temin edilen derdest emri tutuklandıklarını söyledi. Polis, zanlıların adının birçok kazada isimlerinin geçtiğini ve sigorta şirketlerinden para aldıklarını ve yeni tutuklamalar olabileceğini belirtti.

Polis, bu aşamada meselenin tahkikatı henüz yeni başlamış olup zanlıların vermiş oldukları gönüllü ifadelerin teyit ve tekzibi yapılacağı, alınacak olan ifadelerin olduğu ayrıca zanlıların daha önceden benzer suçlarının olup olmadığının araştırılacağından zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Zanlı M.Ç.’nin avukatı Buse Asena, müvekkilinin suçla bağı olmadığını savunup, serbest kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.