Son günlerde ülkemizin kanayan yarası haline gelen yangınların ardı arkası kesilmiyor. Bir yangın da Paşaköy'de bulunan ağıllar bölgesinde çıktı. Öğle saatlerinde başlayan yangına itfaiye ve belediye ekipleri müdahale etti.

Paşaköy Belediyesi, yangının söndürülmesi için halka çağrı yaptı. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan çağrıda; "Tüm Paşaköy sakinlerinin dikkatine Paşaköy Ağıllar bölgesinde büyük yangın çıkmıştır. Bütün traktör sahiplerinin yardımına ihtiyaç vardır" denildi.

Görüntü: Faki Akçakaya (Sosyal Medya)